Mercedes EQE: la berlina elettrica arriva nel 2021

Come parte del suo piano di elettrificazione, Mercedes-Benz amplierà la sua gamma EQ lanciando fratelli elettrici di Classe A, Classe S, Classe E. A proposito di Mercedes EQE il suo debutto è previsto per il 2021. La vettura in versione prototipo camuffato è stata di recente avvistata in strada, segnale questo che il suo sviluppo è ben avviato. L’auto di prova sembra avere una carrozzeria leggermente diversa e più corta rispetto alla sua controparte con motore a combustione. Un’altra distinzione è la presenza di una terza luce di stop. Si trova sul lunotto posteriore della nuova Mercedes EQE.

La nuova Mercedes EQE, il cui prototipo è stato di recente avvistato, dovrebbe arrivare nel 2021

La berlina EQE avrà solo la trazione integrale, funzioni semi-autonome e una sofisticata sospensione pneumatica. Per quanto riguarda il gruppo propulsore, comprenderà un motore elettrico per ciascun asse che erogaranno in totale oltre 400 CV (300 kW) e 765 Nm. La casa automobilistica di Stoccarda promette che l’autonomia di guida della sua vettura sarà di circa 600 km raggiunta grazie a un ampio pacco batteria.

Ci aspettiamo il lancio della nuova Mercedes EQE prima della fine del 2021 o al massimo all’inizio del 2022. L’auto quando arriverà sul mercato sarà un rivale diretto di Tesla Model 3, almeno, in Europa. Mercedes costruirà questo modello nella sua fabbrica a Sindelfingen in Germania, insieme all’EQS. Maggiori informazioni su questo modello dovrebbero arrivare già nel corso dei prossimi mesi. vi terremo aggiornati.

