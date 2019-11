Mercedes-Maybach GLS: domani il debutto

Come ci confermano i colleghi di Mbenz.it, domani 21 novembre 2019 avverrà il debutto ufficiale della nuova Mercedes-Maybach GLS. Si tratta di un modello particolarmente atteso dai fan e simpatizzati del marchio di Stoccarda. Nelle scorse ore un teaser del veicolo è stato pubblicato dalla casa tedesca sui suoi canali social. Questa immagine anticipa come sarà la sua zona anteriore. Il Suv disporrà di una griglia unica con barre verticali e logo Maybach.

Domani 21 novembre 2019 avverrà il debutto ufficiale della nuova Mercedes-Maybach GLS

Al momento non sappiamo molto della nuova Mercedes-Maybach GLS. I tedeschi infatti sono stati bravi a nascondere tutti i dettagli di questo nuovo modello che finalmente domani sarà svelato in occasione del Salone dell’auto di Guangzhou 2019 in Cina. Le ultime foto spia del prototipo hanno anche rivelato che la Maybach GLS utilizzerà un paraurti posteriore leggermente diverso e punte di scarico con accenti cromati orizzontali. Sebbene il GLS abbia già di suo un interno molto lussuoso, la versione con marchio Maybach – il primo SUV e modello costruito negli Stati Uniti a portare il nome Maybach – lo sarà ancora di più.

Ancora non si sa nulla dei motori e dei prezzi

Con questo modello ci aspettiamo inoltre una maggiore attenzione ai passeggeri dei sedili posteriori a cui sicuramente gli ingegneri di Mercedes avranno dato la massima priorità in fase di progettazione del nuovo modello. Al momento non sappiamo cosa ci sia sotto il cofano della nuova Mercedes-Maybach GLS, ma è molto probabile, secondo i soliti bene informati, che vedremo il motore V8 da 4,0 litri turbocompresso di Mercedes. Domani ovviamente in sede di presentazione del suv arriveranno maggiori dettagli su questo atteso modello destinato a diventare uno dei suv più venduti del suo segmento di mercato.

