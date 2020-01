Mercedes mostra il teaser di un misterioso prototipo che sarà svelato al CES

Mercedes presenterà al Consumer Electronics Show 2020 a Las Vegas un misterioso prototipo di cui al momento si sa ben poco. La casa automobilistica di Stoccarda ha solo confermato che sarà un concetto pionieristico che si ispirerà a uno dei marchi più innovativi nel settore dell’intrattenimento. Tuttavia al momento non si sa di quale marchio si tratta e che tipo di collaborazione è avvenuta con il produttore automobilistico tedesco per questo prototipo. La presentazione è prevista per martedì prossimo, 7 gennaio.

Immagini teaser di un misterioso prototipo che Mercedes mostrerà al CES di Las Vegas 2020

Il video mostra solo alcuni frammenti di ciò che crediamo dovrebbe essere la parte anteriore del modello e la sua area laterale. Purtroppo il fatto che l’immagine sia molto scura rende difficile essere sicuri si tratti realmente di quella parte dell’auto. Il veicolo sembra avere un’ottica frontale formata da una linea a LED che viene quindi divisa in altre tre linee, risultando un’ottica estremamente fine e stilizzata.

Il veicolo inoltre sembra essere dotato di un funzionamento sequenziale, poiché come si può vedere nel video, il gruppo luce non viene attivato contemporaneamente. Si dovrebbe trattare di un modello elettrico del segmento di lusso. Non si sa ancora se da esso deriverà un modello di produzione ma in molti pensano di no. Maggiori informazioni su questa nuova concept car di Mercedes le avremo già nelle prossime ore.

