Mercedes offre un’assicurazione per auto elettriche

Insieme al partner HDI, Mercedes Bank offre ora una copertura assicurativa “completa” per veicoli ibridi ed elettrici. Il nuovo modulo di protezione elettrica viene automaticamente aggiunto alle polizze assicurative complete per i veicoli elettrici e pertanto non comporta alcun costo aggiuntivo. L’assicurazione della batteria copre, ad esempio, danni causati da sovratensione, costi di salvataggio, incendi, danni da traino, danni conseguenti dopo un corto circuito e dopo morsi di animali fino a 10.000 euro.

La protezione della mobilità copre anche il traino alla stazione di ricarica più vicina in caso di scarica accidentale della batteria. Oltre alla batteria, la wallbox e il cavo di ricarica sono assicurati contro furto e atti vandalici fino a 2.500 euro. “Con la nuova protezione della batteria, stiamo supportando l’introduzione di veicoli ibridi ed elettrici del gruppo Daimler con una soluzione assicurativa completa”, afferma Benedikt Schell, presidente del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz Bank. Come è noto, stanno arrivando sul mercato sempre più veicoli elettrici e ibridi del gruppo Daimler, tra cui molte varianti ibride plug-in dalla classe A alla classe S, così come altri veicoli puramente elettrici di Mercedes-Benz.

“Inoltre, sono disponibili ulteriori servizi e hardware in connessione con la mobilità elettrica in collaborazione con Mercedes-Benz e Daimler Mobility“, afferma la comunicazione di accompagnamento. Questi includono pacchetti di mobilità per integrare l’elettromobilità per viaggi più lunghi tramite Mercedes-Benz Rent o sistemi di fatturazione dei punti di ricarica per clienti commerciali con flotte di veicoli elettrici.

