Mercedes rivoluzionerà la sua gamma entro il 2022

Su Internet sono apparse le prime informazioni sull’intenzione di Mercedes-Benz di produrre 32 nuove auto entro il 2022. In particolare, i fan del produttore tedesco potranno ammirare le nuove modifiche alle celebri SL, Classe S e Classe C e numerose auto del marchio ad alte prestazioni AMG tra cui la nuova GT 4 porte coupè. Previsto l’arrivo anche della hyper car One. Previsto l’arrivo delle nuove versioni di Smart Forfour e Fortwo. Questo grazie alla collaborazione con il gruppo cinese di Geely che ha deciso di fare società con Daimler per rilanciare il marchio di city car a livello globale. Anche la gamma del marchio EQ di auto elettriche si arricchirà con l’arrivo di EQA, EQB EQG, EQE, EQS.

Mercedes-Benz porterà sul mercato entro il 2022 ben 32 nuovi modelli, ecco le novità più importanti

Con tutte queste novità Mercedes-Benz spera di continuare ad essere protagonista nel segmento premium del mercato auto come del resto è avvenuto negli ultimi anni grazie ad una gamma di auto che ha incontrato il gusto dei proprio clienti permettendo alla casa automobilistica di Stoccarda di poter nuovamente superare nel numero di auto immatricolate i rivali di Audi e Bmw. Segnaliamo infine che oltre alle auto elettriche della gamma EQ da qui al 2022 saranno parecchie le versioni ibride di auto di Mercedes ad arrivare nella gamma garantendo così che la casa automobilistica tedesca possa rispettare le sempre più stringenti regole sulle emissioni previste dall’Unione Europea nel nostro continente.

Ti potrebbe interessare: Mercedes-Benz è la prima casa automobilistica a investire nell’eSports

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube