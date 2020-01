Mercedes svela VISION AVTR, una concept car ispirata a “Avatar”

Mercedes-Benz ha portato una nuova concept car al CES 2020. Si tratta della VISION AVTR ispirata al film “Avatar” di James Cameron. Destinato a incarnare i temi della mobilità ecologicamente corretta e dell’interazione del passeggero e del suo veicolo, il concetto sorprendente utilizza anche nuovi materiali ecologici. Questo prototipo è certamente diverso da qualsiasi cosa nell’attuale gamma di veicoli Mercedes, anche se è interamente progettato. La casa automobilistica afferma che sono state alcune scene del film di fantascienza del 2009 che hanno ispirato l’estetica insolita del modello.

Sul retro, ad esempio, ci sono 33 “elementi di superficie” mobili multidirezionali come li descrive la stessa Mercedes. Questi ricordando le squame di un rettile, fluttuano e ondulano per aggiungere comunicazione gestuale all’auto. La Mercedes li descrive anche come un aiuto per aggiungere energia al veicolo elettrico. In effetti, i materiali utilizzati sarebbero compostabili, alleviando un’enorme preoccupazione di fine vita per le batterie tradizionali nei veicoli elettrici.

Mercedes per la sua Vision AVTR ha utilizzato la pelle DINAMIC vegana – una microfibra che promette la sostenibilità ambientale attraverso il suo ciclo di produzione – per il rivestimento dei sedili, mentre il pavimento utilizza il legno Karuun. È un rattan a crescita rapida ed ecologicamente stabile, che viene raccolto in Indonesia. Inoltre VISION AVTR può spostarsi lateralmente di circa 30 gradi, ad esempio guidando i suoi assi anteriore e posteriore nella stessa direzione o nella direzione opposta. Mercedes lo descrive come un “movimento da granchio” e lo considera particolarmente utile per l’agilità attraverso le aree più congestionate delle città.

