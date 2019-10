Mercedes vince il titolo costruttori in F1 mentre Bottas vince il GP giapponese

La Mercedes ha ottenuto il suo sesto campionato consecutivo dei costruttori in Fomula 1 a Suzuka, con Valtteri Bottas che ha vinto il Gran Premio mentre la Ferrari è arrivata seconda e sesta, con Sebastian Vettel giunto secondo davanti a Lewis Hamilton. Nessun costruttore ha mai vinto sei campionati consecutivi, sigillando il posto di Mercedes nella storia della Formula 1 che ha dominato questa stagione del resto come ogni anno nell’era turbo-ibrida.

I loro rivali della Ferrari avevano iniziato bene il week end con la pole position di Vettel e il secondo posto di Leclerc, ma la superba partenza di Bottas ha permesso al pilota finlandese di superare entrambe le SF90 nella prima curva. Charles Leclerc ha perso molte posizioni in pista dopo essersi scontrato con Max Verstappen al primo giro, con l’olandese che si è ritirato in seguito al contatto e con il monegasco che invece ha chiuso al sesto posto.

Bottas ha chiuso la sua serie senza vittorie che durava da Baku, quarto Gran Premio della stagione, mentre davanti a Leclerc si sono piazzati Alex Albon e Carlos Sainz rispettivamente in quarta e quinta posizione, con Leclerc che ha guadagnato un punto in più ottenendo il giro più veloce. Segnaliamo infine che la Renault ha visto entrambe le auto finire in zona punti con Daniel Ricciardo alla P7 e Nico Hülkenberg alla P10.

