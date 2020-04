Merendine contaminate: fate molta attenzione agli idrocarburi degli oli minerali

Le merendine, grande nemiche della salute, i problemi non provengono solo dagli zuccheri e dalle calorie, ci sono due veleni invisibili che si possono trovare al loro interno, e che si possono rivelare nel tempo molto pericolosi, vediamo quali.

Attenzione alle merendine: Mosh e Moah, non ci sono limitazioni in Italia

Queste due sostanze sconosciute un po’ a tutti sono idrocarburi degli oli minerali, Mosh e Moah, le istituzioni stanno sottovalutando il pericolo e non fanno niente per tenerle a bada. Alcune analisi che sono state fatte, hanno fortunatamente escluso presenza di Moah, ma non di Mosh, ne è stata trovata traccia in 20 merendine su un campione di 29 con quantità di idrocarburi che vanno da 0,50 a 129 mg/kg.

Ad oggi non esiste una regolamentazione che fissi un limite di presenza negli alimenti, nemmeno la Commissione Europea lo ha stabilito. Per questo il riferimento è stata fatta con l’Autorità tedesca che ha fissato il limite di Mosh a 9mg/kg.

Dobbiamo tenere presente che l’assunzione di questi idrocarburi, dovrebbe essere totalmente sconsigliata farla assumere ai bambini, soggetti invece più a rischio in quanto consumatori principali delle merendine.

Ecco una lista di prodotti esaminati e che sono i più amati e consumati dai bambini:

Bounty

Esselunga CheJpy

Ferrero Duplo Nocciolato

Kellogg’s Coco Pops

Kinder Bueno

Kinder Cards

Kinder Cereal

Kinder fetta al latte

Kinder fetta allo yogurt

Kinder Maxi

Kinder Maxi King

Kinder Pinguì

Kinder Sorpresa

Kit Kat

Loacher choco&millk cereals

Milbona snack a latte

Milk snack al cacao

Milk snack al cacao Eurospin

Nesquik snack al cacao

Nestlè Nesquik maxi coco

Nutella B-Ready

Oreo original

Oro Ciock Super Heroes

Paveri Ringo goal

Pavesi Ringo sbagliato

Pavesi Ringo vaniglia

Perugina Lingotto

Plasmon merendina a latte

Twix

Per quanto riguarda i possibili rischi che si vanno incontro sono:

Sui Mosh si è stabilito che possono essere assimilati dall’organismo e si vanno ad accumulare nei tessuti adiposi, in esperimenti sui ratti hanno portato danni ad alcuni organi Per l’assunzione di Moah, il rischio è quello di assumere una potenziale sostanza cancerogena.

