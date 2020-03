Meteo: continua il maltempo con piogge per tutta la settimana

Continua il maltempo in Italia. Purtroppo al momento le previsioni non sono buone. Per tutta la settimana infatti è previsto maltempo con piogge e neve in collina in una grande parte dell’Italia. Nonostante l’inizio del mese di aprile dunque l’inverno non sembra voler andare via. Il brutto tempo, specie al Sud, dovrebbe continuare fino a sabato. Mentre al Centro e al Nord probabilmente già da venerdì la situazione migliorerà leggermente. Da Giovedì 2 aprile in particolare soprattutto sulle Isole e nella zona più meridionale del paese dovremmo assistere ad un aumento delle nuvole con conseguenti piogge. Anche Sabato il maltempo dovrebbe continuare nell’Italia meridionale mentre il sole dovrebbe tornare a splendere nel Nord Italia.

Meteo: per tutto il resto della settimana il maltempo dovrebbe continuare a funestare l’Italia

Sebbene secondo le previsioni meteo il maltempo continuerà per tutta la settimana, le temperature dovrebbero comunque aumentare un po’ rispetto a quanto avvenuto fino ad ora. Questo fenomeno dovrebbe interessare tutta la penisola. La situazione meteo dovrebbe migliorare anche al Sud, ma solo a partire dalla giornata di domenica quando finalmente dovrebbe tornare a splendere il sole. Vi aggiorneremo naturalmente nei prossimi giorni con le nuove previsioni del tempo e speriamo finalmente di potervi dare buone notizie.

