Meteo: arriva freddo e neve con tanta pioggia al Sud, le previsioni

Ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni. Questa settimana si conferma come una settimana dal sapore invernale piuttosto che primaverile. Anche a metà settimana infatti avremo ancora maltempo con possibilità di nevicate anche a bassa quota al centro Italia con tanta pioggia in arrivo al Sud. Questo per effetto di un ciclone proveniente dal Nord Africa che risalirà il canale di Sicilia e raggiungerà il Centro Sud, posizionandosi sul Mar Tirreno. Ciò avverrà nella giornata di Mercoledì. Il Maltempo persisterà anche nei giorni successivi fino alla giornata di venerdì.

Ecco le previsioni Meteo per metà settimana

Per effetto di questa situazione le previsioni meteo per i prossimi giorni prevedono dunque tanta pioggia e neve nei rilievi appenninici ed in particolare su Umbria, Abbruzzo e Molise con locali accumuli di oltre 80 cm.

Nonostante il maltempo, a partire da mercoledì le temperature aumenteranno a causa di correnti più umide e sciroccali legate alle perturbazioni provenienti dal Nord Africa.

Anche al Nord le previsioni di metà settimana dicono che ci saranno più nubi. In quelle zone però il fenomeno sarà meno evidente rispetto a Centro e Sud Italia.

Il Maltempo arriverà anche in Sardegna. Per quanto riguarda invece le temperature, al Nord massime di 7 gradi e minime di due.

Al Centro massime di 8 e minime di 4. Al Sud invece massime di 10 gradi e minime di 7 in leggero aumento dopo l’ondata di freddo proveniente dalla Russia che ha caratterizzato le ultime ore.

