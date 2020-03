Meteo: tanta pioggia e neve, ecco cosa ci riserva oggi e domenica 8 marzo

Dopo una situazione climatica stabile, il meteo questo fine settimana apre le porte alle perturbazioni atlantiche. Ci sarà un’alta pressione che farà da protagonista in questo fine settimana in tutt’Italia

Meteo: perturbazioni intense in molte regioni italiane

Molte le regioni italiane attraversate da un intenso perturbamento nelle prossime ore. Il tempo subirà un peggioramento prima al Nordovest e successivamente al Nordest.

Piogge diffuse, in molti stamattina si sono alzati con l’incessante scrosciare della pioggia, che via via nella giornata saranno più diffuse in Piemonte, Lombardia, Liguria e Val d’Aosta. Molte di queste regioni sono in stato di allerta, considerate “zona rossa” per l’elevato numero di persone contagiate da Coronovaris.

Il maltempo arriverà nel pomeriggio per poi intensificarsi in serata anche al Nordest: Marche, Toscana, Umbria, Lazio e per finire nella notte in Campania.

Su tutto l’arco alpino la neve arriverà a 700-800 metri e si avranno accumulo sopra i 1600 metri oltre 20 cm.

Oggi, sabato 7 marzo il Centro Sud sarà colpito da forte perturbazione, mentre nella giornata di domenica si avrà un miglioramento su tutta l’Italia. Ci aspetta comunque una settimana piovosa.

Ricordiamo, che domenica 8 marzo si festeggiano le donne, e anche in un clima di paura e di incertezze con l’emergenza Coronavirus che ha mobilitato non solo l’Italia ma il mondo intero, basta un piccolo gesto per festeggiare in casa con la famiglia tutte le donne del mondo.

Per maggiori informazioni sul meteo: Previsioni meteo da venerdì a domenica: arriva il maltempo con pioggia e neve abbondante

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube