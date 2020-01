Mick Schumacher: il 2020 stagione fondamentale per il suo approdo in F1

Mick Schumacher entrerà nella sua seconda stagione di Formula 2 con molte aspettative sulle spalle. Johnny Herbert ritiene che sia una stagione importante per Schumacher Jr in termini di futuro in F1. La stagione d’esordio di Mick Schumacher in Formula 2 ha prodotto una vittoria in Ungheria e un 12 ° posto nel campionato piloti. Il tedesco fa parte della Ferrari Driver Academy e potrebbe puntare a guidare una F1 per il 2021, anno in cui arriveranno le modifiche alla regolamentazione del campionato.

Mick Schumacher deve fare bene nel 2020 se vuole approdare in F1 nel 2021

Mick Schumacher spera di stupire in Formula 2 nel 2020 con la speranza di ricevere offerte per un futuro in F1. Johnny Herbert, un ex compagno di squadra del padre di Mick, Michael, ha sottolineato l’importanza di questa stagione per Schumacher. “È probabilmente una stagione fondamentale per lui quest’anno”, ha dichiarato Herbert durante un evento stampa all’Autosport International. Se rimani in F2 per troppo tempo come accaduto in passato con altri piloti la situazione per lui non sarà particolarmente brillante.

L’anno scorso l’unica vittoria del ventenne tedesco in F2 è arrivata in Ungheria e Herbert ha analizzato questa vittoria. “ La sua vittoria in Ungheria è stata molto ben controllata, molto matura nel modo in cui è stato in grado di prendersi cura delle sue gomme ma mantenendo il ritmo di cui aveva bisogno. Per lui è stata una bella vittoria”, ha concluso l’ex pilota di Formula 1.

