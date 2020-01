Mick Schumacher un ‘buon candidato’ per un futuro posto in Ferrari secondo Binotto

Mick Schumacher nonostante la deludente stagione di F2 potrebbe comunque arrivare in Formula 1. Il boss della Ferrari Mattia Binotto vede ancora il figlio del sette volte campione Michael Schumacher come una futura stella della Ferrari in Formula 1. In un campionato in cui piloti come Lando Norris George Russell e Charles Leclerc hanno ottenuto la promozione in Formula 1 dopo una sola stagione completa in Formula 2, sembra esserci possibilità anche per il giovane Schumacher.

Secondo Mattia Binotto Mick Schumacher in futuro potrebbe arrivare alla Ferrari in Formula 1

Binotto è sicuro che Mick Schumacher abbia ancora quello che serve per unirsi alla Scuderia in futuro, anche se, con la voce sempre più insistente che Lewis Hamilton firmerà con il cavallino rampante per il 2021, il boss della Ferrari ha stabilito che l’attesa potrebbe essere più lunga. “Sarà un candidato per la Ferrari in futuro? È davvero troppo presto per dirlo”, ha detto Binotto ad Autosport. “Ma ancora una volta, l’obiettivo della FDA (Ferrari Driver Academy) è trovare il prossimo talento per la Ferrari e Mick fa parte della FDA perché crediamo che abbia il talento di rimanere in questo gruppo.

“Il 2021 sarà troppo presto anche per uno dei nostri giovani talenti. Nel 2021 un po’ di esperienza da parte dei nostri piloti sarà importante perché ci troveremo a dover fare i conti con un tipo di auto completamente nuovo. ” Binotto ha continuato spiegando: “Se guardi alla classifica puoi vedere alcuni piloti esperti in cima, ma comunque Mick ha avuto una buona stagione per acquisire esperienza.”

“Considerando che lo scorso anno era un novellino non possiamo dire che sia andato male. Quindi, penso che la prossima stagione sarà la chiave per lui per capire quanto sta progredendo. Ci aspettiamo molto dal prossimo anno perché avrà una stagione di esperienza e siamo abbastanza sicuri che sarà un buon candidato per la Formula 1 in futuro “.

