Microonde: fate attenzione, ci sono cibi che non devono mai essere riscaldati

Fate attenzione a come si usa il forno a microonde, ci sono in particolare 5 cibi che non bisognerebbe mai riscaldare al suo interno, si può mettere in pericolo la salute vostra e di tutti quelli che ne fanno uso.

Microonde: attenzione, ci sono 5 cibi che non dovresti mai riscaldare

Il forno a microonde è un sistema molto pratico e veloce per poter cucinare tanti alimenti; da dire che già in passato è stata fatta una distinzione precisando però che per il bene della nostra salute e di chi ci è vicino, bisognava fare attenzione perché c’erano alcuni alimenti che se cucinati al suo interno potevano nuocere alla salute.

La stessa cosa la possiamo dire se il forno a microonde lo si usa per poter riscaldare gli alimenti. Il pericolo è il rilascio di tossine o comunque sostanze nocive.

A volte ci viene spontaneo usare il microonde per riscaldare qualcosa semplice e veloce senza sporcare tanto e gustarlo rapidamente.

Andiamo a vedere quali possono essere i cibi da evitare in assoluto di riscaldare nel forno a microonde e di evitare di commettere errori seppur banali pericolosi per la nostra salute.

Il peperoncino: contiene capsaicina, con il calore del microonde si vaporizza producendo dei fumi potenzialmente nocivi per la nostra salute I wurstel e gli hot dog: un recente studio ha dimostrato come da queste carni usate nel microonde si sprigioni del prodotto che causa ossidazione del colesterolo collegandolo così alle malattie cardiache Il riso: pericoloso dopo averlo conservato in frigo, li si sviluppano delle spore che se riscaldate nel microonde si raddoppiano La verdura a foglia verde: contengono nitrati che da sole sono innocue ma riscaldarle con il microonde si tramutano in nitrosammine che sono considerate cancerogene Le patate: cotte e messe in frigo già sviluppano un microorganismo rischioso, nel microonde non si riescono a debellare

