Microsoft Office: ecco la nuova applicazione per Android

Ecco la nuova applicazione che Microsoft ha lanciato per Android che permette di gestire moltissimi documenti, chiamata a gran voce dagli utenti in quanto smartphone e tablet vengono usati per scopi professionali. Questo nuovo software si presenta con un design molto semplice e moderno.

Andiamo a vedere di cosa stiamo parlando

Questa nuova soluzione è sicuramente l’ideale per convogliare tutta la suite office in un singolo luogo, gli utenti potranno così finalmente gestire liberamente i seguenti file: Word, Exel, Power Point e PDF.

Questa nuova applicazione, ricordiamolo perché è una cosa importante, è completa ed è anche gratuita, questo grazie anche all’assenza di pubblicità e di estrema utilità per chi ha intenzione di sfruttare il proprio smartphone o tablet Android per gestire i file di diversa tipologia.

Microsoft è riuscito in questa nuova applicazione ad includere un pò tutte le funzioni così da accontentare l’utente, tipo la firma dei documenti in PDF, creazione di documenti da foto e conversione da un formato all’altro. L’applicazione è disponibile su Google Play Store e trovandoci in una fase embrionale gli utenti potrebbero trovare dei bug, che comunque si spera di eliminare al più presto.

A questa ultima novità Microsoft ha presentato altre novità:

1)Microsoft 365 introduce Play My Emails, nuove funzionalità di Stream e il tasto Teams Chat in Outlook. La novità più importante riguarda il suo ruolo in Outlook, dove sarà disponibile anche con voce maschile. Arriverà su Android nella primavera del 2020. Grazie all’intelligenza artificiale, Play My Emails risulta essere una vera e propria conversazione tra Cortana e l’utente. Il nuovo tast Teams Chat in Outlook permette di trasformare flussi di email in chat di Teams facendo risultare la discussione più fluida e comprensibile.

2)Edge e Bing si rinnovano;

3)Project Cortex, strumento basato sul l’intelligenza artificiale che analizza i dati aziendali e li organizza in automatico per argomento consegnando le informazioni alle giuste persone all’interno dell’organizzazione.

