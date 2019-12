Migliori Smartphone 2019: i top per i regali di Natale

Siamo alla porte del Natale, un periodo di fantastici regali per ogni esigenza. E si sa, nel campo della telefonia e dell’elettronica i regali ancora più a ruba. Andiamo a scoprire un elenco dei migliori smartphone di questo 2019 in vista dei regali di Natale.

Migliori Smartphone 2019 per regali di Natale: lista e caratteristiche

Diversi sono gli smartphone che si sono ritagliati un posto di rilievo in questo 2019, ovviamente melafonini e made in China sono i veri e propri re del mercato. Ed anche i top di questa classifica, andiamo a scoprire i più soddisfacenti, con relative caratteristiche.

Huawei Mate Pro 3, è uno dei migliori smartphone, sebbene privato dei servizi google, scopriamone le principali caratteristiche

Display OLED da 6.53 pollici con risoluzione da 2400 x 1176 pixel,

Memoria Ram da 8 GB;

Fotocamera posteriore da 40 megapixel

Fotocamera anteriore da 32 megapixel f/2;

iPhone 11, ovviamente è il telefono di maggiore charme e probabilmente il più costoso tra tutte le uscite del 2019 tra gli smartphone, andiamo a scoprire le sue caratteristiche principali, capace anche di una forte resistenza a polvere ed acqua.

Display OLED da 5.8 pollici ha una risoluzione di 2436 x 1125 pixel e densità 458 ppi

Memoria Ram da 4 GB

Fotocamera anteriore da 12 megapixel;

Tripla fotocamera posteriore da 12 megapixel f/1.8 grandangolo + 12 megapixel f/2.4 ultra-grandangolo + 12 megapixel f/2 teleobiettivo, zoom ottico 2x e zoom digitale fino a 10x,

video fino a 4K a 60 fps;

Samsung Galaxy S10 è sicuramente nella top dei migliori smartphone del 2019 ed è un ottima opzione per chi volesse puntare ai cellulari per i regali di Natale. Vediamo le sue caratteristiche.

Display AMOLED da 6.4 pollici con risoluzione 3040 x 1440 pixel

Memoria interna da 128 GB, 512 GB, 1 TB;

Memoria Ram da 8 GB;

tripla fotocamera posteriore da 12 megapixel grandangolare f/1.5-f/2.4, 16 megapixel ultra-grandangolare f/2.2, 12 megapixel teleobiettivo f/2.4;

doppia fotocamera anteriore da 10 megapixel f/1.9 + 8 megapixel f/2.2;

Consigliabilissimi, inoltre tra i migliori smartphone 2019, anche i due prodotti Xiaomi, ovvero Redmi 9 e Redmi 9T pro, ma anche Redmi Note 10, prodotti eccellenti soprattuto sul piano delle prestazioni fotografiche. Ed infine, ma non necessariamente ultimo, il Realme X2 Pro, una vera e propria new entry, ideale per il rapporto qualità – prezzo, dato il suo costo moderato. Ora, non resta che attendere l’arrivo di sconti e offerte per il periodo natalizio, per scoprire se e dove, qualcuno degli smartphone elencati possa rientrare nel mirino dei regali di Natale da non farsi scappare.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube