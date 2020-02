Ormai il 2020 è ben avviato, anche se siamo nella fase ancora del primo quadrimestre dell’anno, possiamo stilare un piccolo quadro di quali siano i migliori smartphone Android usciti dal 2019 fino a questo momento. Andiamo a scoprire dunque quali dispositivi ci consigliano gli esperti.

Migliori smarthpone Android 2020

Sebbene stiano slittando diversi eventi interessanti, non ultimo il MWC di Barcellona, per il lancio di nuovi smartphone, questo 2020 ha comunque già portato diversi modelli di fascia alta da tenere altamente in considerazione, come ipotetici migliori smartphone 2020 con sistema Android.

Samsung Galaxy Note 10+ è di sicuro tra i migliori smartphone Android reperibili in fascia alta. Il modello della casa coreana approdato già nella seconda fase del 2019 in Italia, i cui punti di forza sono indubbiamente l’ottimo display, il comparto fotografico decisamente oltre le aspettative, la qualità del design e la buona autonomia.

è di sicuro tra i migliori smartphone Android reperibili in fascia alta. Il modello della casa coreana approdato già nella seconda fase del 2019 in Italia, i cui punti di forza sono indubbiamente l’ottimo display, il comparto fotografico decisamente oltre le aspettative, la qualità del design e la buona autonomia. OnePlus 7T Pro vanta un display superiore alla media, con un refresh rate di 90 Hz ed una grande rapidità di ricarica.

vanta un display superiore alla media, con un refresh rate di 90 Hz ed una grande rapidità di ricarica. Google Pixel 4 XL è uno smartphone, tra quelli con sistema Android, capace di coniugare prestazioni ed innovazione, grazie ai sistemi Live Caption e Motion Sense.

è uno smartphone, tra quelli con sistema Android, capace di coniugare prestazioni ed innovazione, grazie ai sistemi Live Caption e Motion Sense. Samsung Galaxy Fold è invece il top nelle novità degli smartphone pieghevoli, i nuovi modelli che si aprono a portafogli.

Insomma, questa è una rapida e sintetica carrellata, se siete alla ricerca di Top di Gamma con sistema Android, tra gli smartphone migliori usciti tra la fine del 2019 e gli inizi di questo 2020.

