Mika, concerto spettacolo: infiamma Napoli e annuncia che stasera sarà a Sanremo 2020

Mika in concerto a Napoli con il tour “Mika – Revelation” al teatro Palapartenope di Napoli. Un concerto emozionante, coinvolgente un vero spettacolo con tantissimi colpi di scena. Mika coinvolge il pubblico, scende in platea a salutare tutti e parla napoletano ringraziando Napoli.

Il concerto di Mika inizia con Charlotte

Un concerto che inizia con la splendida voce di Charlotte, una ragazza che nella sua semplicità inebria il pubblico, anticipando quello che sarà lo spettacolo.

Mika esce all’insegna della pace, dei colori. Ogni canzone è associata ad un colore. Lo spettacolo è stato di grande livello, e Mika ha regalato ad alcuni musicisti del rione Sanità di Napoli, la notorietà. Mika ha cantato con loro e ha invogliato ai suoi musicisti di seguirlo in questa emozione. Abbiamo ripreso col telefonino questo momento.

Canta delle canzoni in inglese, in italiano, poi anche una in francese; canta, balla, salta, si rivolge al pubblico e lo trasporta in tutte le sue canzoni, nei dialoghi, anche in napoletano, e il pubblico lo segue, gli dà soddisfazione. È davvero un concerto divertente, entusiasmante, da vero trascinatore, è un professionista che non sa solo cantare, è un ballerino, è un vero artista, un attore, in questo concerto non si fa solo musica, si recita anche e lo si fa molto bene. Grazie Mika.

Video del concerto di Mika con i musicisti napoletani





Ospite a Sanremo 2020

Inoltre, mica rivolgersi ai napoletani annuncia che oggi sarà ospite a Sanremo e dice devo andare a scuola, la scuola di Sanremo.

Oltre al video con i musicisti napoletani, sul nostro canale abbiamo caricato anche altri video della serata di ieri, se vi fa piacere guardateli, in ognuno di loro si nota l’entusiasmo del pubblico e la sobrietà dei colori.

I palloncini di svariati colori saltano tra il pubblico e lo stesso Mika li fa volteggiare sul suo palco.

Grazie Mika, ieri è stato davvero emozionante.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube