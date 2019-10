Milan news piuttosto allarmante per il tecnico Pioli, al suo esordio sulla panchina rossonera oggi in casa contro il Lecce, è finito ko il centrocampista offensivo Giacomo Bonaventura, per un infortunio. Inizialmente si temeva per scelta tecnica, ma c’è il giallo di un infortunio a spiegare l’esclusione.

Milan news: infortunio Bonaventura all’ultimo momento

All’ultimo momento prima di convocare la lista dei convocati per il match di questa sera, 20 ottobre, alle 20,45 al San Siro di Milano, il tecnico Stefano Pioli ha dovuto tenere out il centrocampista Jack Bonaventura per un infortunio. Secondo quanto appreso dalle ultime Milan news, il calciatore, ala d’attacco, Bonaventura ha avuto un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra e, pertanto, per motivi precauzionali, non è stato reso disponibile per la partita di stasera. La settimana prossima, Bonaventura effettuerà una risonanza in clinica per stabilire l’entità del problema muscolare.

Milan news: l’inizio di Pioli

E’ arrivato il momento del “cambio di rotta” che il popolo rossonero si aspetta, quello del dopo Giampaolo, quello claudicante e altalenante di questo inizio stagione che ha portato al cambio di allenatore. Comincia dunque con questa piccola ma scomoda tegola il cammino di Stefano Pioli sulla panchina del Milan, atteso stasera da un impegno sulla carta non proibitivo, contro il bistrattato e bistrattabile Lecce, neopromosso, allenato da Liverani. Per il tecnico c’è da cancellare subito lo scetticismo del tifo rossonero che non lo ha accolto benissimo. Per farlo occorre partire col piede giusto, con una vittoria casalinga, possibilmente anche robusta e convincente. Ma come anticipato, dovrà farlo senza uno dei suoi calciatori più rappresentativi, anche se poco protagonista in questo inizio di stagione: Jack Bonaventura.

