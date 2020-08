Secondo la classifica stilata da Amazon.it delle città italiane dove si legge di più la capitale della lettura è Milano. Il titolo va al capoluogo lombardo per l’ottavo anno consecutivo. Seguono a ruota Roma e Torino.

Milano capitale della lettura

Come ogni anno Amazon.it ha pubblicato la classifica delle città italiane dove si acquistano più libri, sia in formato cartaceo che in digitale attraverso la propria piattaforma di e-commerce. Al vaglio tutte le città con più di 90mila abitanti. Si riconferma capitale della lettura Milano. Roma migliora, rispetto all’anno precedente, e guadagna il secondo posto. Medaglia di bronzo per Torino.

Bologna perde il podio e scende al quarto posto, seguita da Firenze al quinto posto. Genova si piazza al sesto gradino della classifica, settima posizione, invece, per Verona. Padova scende piazzandosi all’ottavo posto, mentre Napoli conquista la nona posizione entrando per la prima volta nella top10. Ultima posizione per Trieste, Pisa, invece, abbandona la top ten delle città con più lettori.

Quale genere si legge di più e dove

La diatriba fra gli appassionati della carta stampata e i più tecnologici lettori di e-book è destinata a durare in eterno. Amazon.it ha anche distinto le città per le due diverse tipologie di lettori. Milano guadagna il primo posto anche per quanto riguarda i libri in formato digitale, così come Roma e Torino. Non raggiunge la top10 la new entry Napoli, che si ferma al sedicesimo posto, lasciando però spazio a Cagliari in decima posizione.

Per quanto riguarda, invece, i gusti dei lettori di tutta Italia, Milano si conferma la capitale della lettura anche per varietà di generi, aggiudicandosi il primo posto in tutte e otto le classifiche divise per genere letterario. Dal fantasy alla cucina, dall’economia al benessere, la curiosità dei lettori milanesi spazia fra i titoli più disparati. Nessuna differenza neanche per Roma e Torino, che difendono il secondo e terzo posto in tutte le categorie.

Secondo la classifica di Amazon.it a Napoli si prediligono i libri di economia e finanza, mentre nella patria di Romeo e Giulietta i romanzi rosa. Bologna e Firenze, infine, non tradiscono le proprie radici di buone forchette guadagnando terreno fra i libri di cucina.

