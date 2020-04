Mini bonus di 400 euro per lavoratori in nero: a chi spetterebbe?

Come abbiamo già annunciato in precedenti articoli, il decreto Cura Italia di aprile dovrebbe contenere delle novità per le indennità per lavoratori in difficoltà economica a causa della crisi sanitaria.

Il viceministro all’Economia, Antonio Misiani, ha annunciato che “L’indennizzo per lavoratori autonomi e professionisti non solo verrà prorogato anche per il mese di aprile, ma potrebbe salire da 600 a 800 euro”, ma Misiani ha aggiunto che probabilmente sarà richiesta un pò di selettività in più.

A marzo, infatti, l’indennità di 600 euro è stata concessa a tutti gli autonomi e professionisti indistintamente, anche a coloro, quindi, che non hanno subito un danno economico dall’epidemia di coronavirus. Con il prossimo decreto, di conseguenza, si richiederanno requisiti più stringenti e che il richiedente abbia subito davvero un decremento economico a causa dell’epidemia.

Indennità lavoratori in nero

Il nuovo decreto dovrebbe prevedere anche un bonus di 400 euro per i lavoratori sommersi. Lo stanziamento, a detta di Misiani, sarà consistente ed avrà lo scopo di tutelare quelli che dal viceministro sono definiti “lavori discontinui”.

Per l’individuazione del lavoro in nero, infatti, si è pensato di andare a tutelare coloro che riescano a dimostrare di aver lavorato nei 2 anni precedenti anche per periodi molto brevi (si parla di una o due settimane).

L’individuazione del lavoro sommerso, che in Italia dovrebbe interessare circa 3,7 milioni di lavoratori, è molto difficoltosa e proprio per questo si sta cercando la maniera più efficace di dare il mini bonus a chi ne potrebbe avere realmente bisogno.

Cassa integrazione

Il nuovo decreto atteso in prossimità di Pasqua, dovrebbe estendere anche la durata della cassa integrazione con causale Covid-19 oltre le 9 settimane inizialmente previste. Lo stesso discorso sarà esteso anche ai congedi parentali e al bonus baby sitter.

Per avere informazioni più dettagliare, in ogni caso, sarà necessario attendere la pubblicazione del nuovo decreto di aprile.

