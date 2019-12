Mini Clubman si trasformerà in un Suv?

La prossima generazione di Mini Clubman potrebbe regalare importanti cambiamenti. Si dice infatti che la casa inglese sia già al lavoro sulla nuova generazione del celebre modello. Questo a quanto pare sarà ancora più grande del modello attuale come dimensioni e potrebbe essere maggiormente ispirato nello stile ad un suv. Ciò avverrebbe per rilanciare le vendite del modello e per fare in modo che Mini possa nuovamente tornare a crescere in USA dove molti lamentano l’assenza nella sua gamma di un Suv.

Oliver Helmer, capo progettista della MINI, ha suggerito per primo che Mini Clubman potrebbe andare incontro a questo tipo di cambiamento. Al momento Clubman è considerato come troppo simile al Countryman e dunque in futuro verrà diversificato maggiormente. L’obiettivo di Mini è quello di essere presente in tutti i principali segmenti di mercato con l’auto visivamente più piccola di ogni segmento.

Vedremo dunque se questo obiettivo verrà raggiunto con la futura Mini Clubman. Nei prossimi mesi è probabile che nuove informazioni su questo modello possano arrivare. Ricordiamo che la nuova generazione di Clubman è destinata ad arrivare sul mercato nei prossimi anni. Vi aggiorneremo naturalmente non appena avremo nuove informazioni su questo atteso modello della celebre casa automobilistica inglese che fa parte del gruppo tedesco di Bmw.

