Ministero della Salute: allerta Bacche di Goji, rischio pesticidi

In questo momento di allarme Coronavirus dobbiamo fare molta attenzione quando usciamo e andiamo a fare la spesa. Ai supermercati ci sono le file e può capitare a volte che la fretta ci può portare a commettere degli errori e a comprare qualcosa di sbagliato.

Allerta bacche di Goji, rischio pesticidi: ecco i lotti

C’è un’allerta lanciata dal Ministero della Salute che riguarda le Bacche di Goji per rischio chimico legato a pesticidi, i lotti incriminati sono diversi; il prodotto presenta delle sostanze nocive che vanno oltre i limiti consentiti dalla legge. Stiamo parlando di un fungicida e pesticida che sono risultati con valori superiori a quelli consentiti dalla legge.

Per tutelare la sicurezza del cittadino vengono diramati i prodotti e le varie tipologie interessate dell’allerta, tutte prodotte dalla Mainardi Nicola srl (RO), ecco i lotti e le scadenze interessate all’allerta:

Buste da 100 grammi – lotto 190305008, la data di scadenza è il 31 marzo 2020

Buste da 100 grammi – lotto 190404070, la data di scadenza è il 30 aprile 2020

Buste da 500 grammi – lotto 190314045, la data di scadenza è il 31 marzo 2020

Buste neutre da 2,5 chilogrammi – lotto 1903180079, la data di scadenza è il 31 marzo 2020

Tra i lotti ritirati sono inclusi anche alcuni vassoi da 130 grammi delle Bacche di Goji, ecco i lotti con le rispettive scadenze:

lotto numero 190305021 con scadenza del 31 marzo 2020

lotto numero 190306017 con scadenza del 31 marzo 2020

lotto numero 190307093 con scadenza del 31 marzo 2020

lotto numero 190313049 con scadenza del 31 marzo 2020

lotto numero 190315013 con scadenza del 31 marzo 2020

lotto numero 190325111 con scadenza del 31 marzo 2020

lotto numero 190401005 con scadenza del 30 aprile 2020

Si prega i signori consumatori di verificare se sono in possesso di questo prodotto e confrontarne i lotti. Se dovessero corrispondere ai lotti in allerta si prega di non consumare il prodotto in alcun modo e riportarlo dove è stato acquistato. Lo potete sostituire con un altro prodotto o farvi rimborsare l’intera cifra, non necessita di scontrino fiscale.

