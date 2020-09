Misofonia: il disturbo di chi “odia il suono”. Si tratta di una fobia catalogabile sotto il gruppo dei disturbi da ansia. Il rumore che infastidisce chi ne soffre, lo porta ad avvertire irritazione, scatti di rabbia improvvisi, stress, ansia e risentimento verso gli altri.

Misofonia: il disturbo che spinge verso l’isolamento

Chi soffre di misofonia può arrivare persino ad isolarsi dal mondo esterno e dagli altri individui. In genere, chi ne patisce le conseguenze, non tollera i rumori come la masticazione e il deglutire. La vita sociale viene, quindi, fortemente compromessa, perché si può arrivare fino a scegliere di non consumare i propri pasti più in compagnia, ma in completa e serena solitudine. Si tratta di un disturbo troppo poco diagnosticato, ma comunque molto diffuso. Chi lo avverte, riscontra anche molte difficoltà di concentramento nello svolgimento di azioni quotidiane. Qualsiasi rumore può indurre a scatti di ira o far distogliere l’attenzione.

Misofonia: da cosa origina

Secondo uno studio di qualche tempo fa, la misofonia ha origine da una reazione del nostro organismo. Alcuni suoni vengono riconosciuti dal corpo come nemici. Di conseguenza, il corpo produce in risposta adrenalina e cortisolo che aumentano il ritmo cardiaco e il tono muscolare. Secondo alcuni specialisti, la misofonia deve curarsi con il ricorso a farmaci che regolano la produzione di serotonina. Altri specialisti del settore, invece, ritengono necessaria anche una terapia cognitiva. Si tratta insomma di un duro lavoro di tolleranza.

Cos’altro la può provocare e quali sono possibili soluzioni:

Provoca misofonia non solo il suono di chi mastica o deglutisce, ma anche il sentire qualcuno starnutire, il rumore di chi è solito mordersi le unghie o suoni non umani, come il ticchettio di un orologio. E’ misofonia anche non tollerare il suono delle unghie che strisciano sulla lavagna Tutte queste situazioni generano una emozione negativa. Si tratta comunque di un disturbo diagnosticato solo di recente, ragion per cui non è semplice trovare terapie adeguate prescrivibili. Di recente, si sta affermando uno studio che intende curare la misofonia con un trattamento che sottopone il paziente a diversi gradi di intensità del suono non tollerabile.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube