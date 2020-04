Misteri del coronavirus: la malattia infetta più donne ma uccide più uomini

Epidemiologi e virologi si stanno sforzando di capire perché il coronavirus che ha infettato centinaia di migliaia di americani sembra essere molto più mortale per gli uomini che per le donne. Nella maggior parte degli stati in tutto il paese, i dati mostrano che la maggior parte di coloro che sono risultati positivi al virus sono donne. Dal profondo Sud agli stati del New England e al Midwest, la maggior parte degli stati ha confermato centinaia se non migliaia di casi in più nelle donne che negli uomini, con alcune notevoli eccezioni.

Ma negli stati che riportano i sessi di coloro che sono morti per la malattia COVID-19, ognuno ha riportato più morti tra gli uomini che tra le donne, di solito con un margine molto elevato – e gli scienziati non sanno perché. Nel Michigan, uno degli stati più colpiti, il 52 per cento delle 21.500 persone che sono risultate positive al virus sono donne. Ma tra i 959 morti, il 57 percento sono uomini. In Indiana, il 55% dei casi confermati sono donne, ma gli uomini rappresentano il 60% di coloro che hanno ceduto alla malattia.

Lo stato di Washington, il primo a confermare un caso di coronavirus negli Stati Uniti, ha visto oltre 9.000 casi, la maggior parte dei quali sono donne. Ma il 57 per cento dei 394 Washingtoniani che sono morti sono uomini. La Carolina del Nord ha avuto 53 morti, quasi tre quarti dei quali sono uomini. New York rappresenta la notevole eccezione alla tendenza, uno dei pochi stati in cui più uomini sono risultati positivi rispetto alle donne. Tra i 150.000 newyorkesi che si sono dimostrati positivi al coronavirus, di gran lunga i più numerosi della nazione, gli uomini ne rappresentano quasi il 55 percento. Ma come altri stati, gli uomini sono più sensibili agli esiti più terribili: quasi il 61 percento di coloro che sono morti a causa del coronavirus di New York sono uomini.

Il maggior tasso di mortalità del coronavirus tra gli uomini si è verificato anche in Cina, dove il numero schiacciante dei morti erano uomini. Uno studio condotto da una missione congiunta dell’Organizzazione mondiale della sanità e dei Centri cinesi per il controllo e la prevenzione delle malattie ha rilevato che il tasso di mortalità tra gli uomini che avevano confermato i casi di COVID-19 era del 4,7%, quasi 2 punti percentuali in più rispetto alle donne. Ma ci sono grandi differenze culturali tra la Cina, dove gli uomini sono molto più propensi delle donne a fumare ed essere obesi, e gli Stati Uniti, dove i tassi di fumo e obesità sono molto più simili tra i due sessi.

“C’è un problema di genere qui e non può essere giustificato solo dall’obesità e dal fumo. L’obesità è uguale tra i due, il fumo è quasi uguale tra i due. Nessuno di noi lo sa”, ha affermato Michael Osterholm, direttore del Center for Infectious Ricerca e prevenzione delle malattie presso l’Università del Minnesota. Alcuni ipotizzano che uomini e donne corrano rischi diversi per altri motivi culturali. Nella maggior parte delle società di tutto il mondo, le donne tendono ad essere badanti dei malati. Quando il virus Ebola è scoppiato in tre paesi dell’Africa occidentale nel 2014, e poi di nuovo nella Repubblica Democratica del Congo nel 2018, le donne avevano molte più probabilità di contrarre e morire a causa del virus rispetto agli uomini, in gran parte a causa del loro ruolo di caregiver di familiari malati.

Negli Stati Uniti, circa il 90% dei 4 milioni di infermieri registrati della nazione sono donne, secondo un sondaggio del 2013 condotto dal National Center for Health Workforce Analysis. I dati della Kaiser Family Foundation mostrano che circa il 65% dei 1 milione di medici della nazione sono uomini. Dean Sidelinger, funzionario sanitario dello stato dell’Oregon e capo epidemiologo, ha affermato che ulteriori test tra gli operatori sanitari e coloro che lavorano in strutture di assistenza assistita – la maggior parte delle quali sono donne – potrebbero essere la causa di ciò.

