Misteri irrisolti: alcuni casi celebri ancora senza una spiegazione

Negli scorsi decenni un celebre programma americano parlava di tutti i misteri irrisolti arrivando per molti di essi a trovare una soluzione. Alcuni di questi casi nonostante le indagini di polizia e stampa sono però rimasti senza una spiegazione. La Scomparsa Di Glen E Bessie Hyde ad esempio è uno dei casi più famosi che sono rimasti senza spiegazione. Gli Hydes erano giovani sposi che scomparvero mentre attraversavano le acque agitate del fiume Colorado, attraverso il Grand Canyon, nel 1928. Glen, sette anni più anziano di Bessie, era un esperto navigatore fluviale che aveva completato spedizioni simili sul fiume Salmon and Snake nell’Idaho. Dopo una visita con il loro amico sul South Rim del canyon, il fotografo Emery Kolb, il 18 novembre, non si hanno più avuto loro notizie. La loro barca abbandonata fu trovata il 19 dicembre e i loro corpi non furono mai recuperati. Le teorie abbondano su ciò che è accaduto, incluso che Bessie abbia ucciso Glen e poi abbia assunto una nuova identità.

Altro caso molto celebre è quello del cosiddetto incidente di Cash-Landrum. Verso la fine del 1980, due donne anziane e un bambino di 7 anni che guidavano insieme nel sud-est del Texas individuarono un oggetto volante non identificato nel cielo. L’oggetto a forma di diamante emetteva una luce brillante che li seguiva. Le due donne alla fine decisero di fermare il veicolo per esaminare l’UFO. Le luci dell’oggetto erano così intense che il metallo sul loro veicolo si surriscaldava al tatto. Il trio osservò quindi l’UFO in volo verso il cielo, seguito da quasi due dozzine di elicotteri militari. Quando tornarono a casa quella notte, tutti e tre avvertirono nausea e mal di testa. Un agente di polizia locale ha in seguito affermato di aver visto qualcosa di simile nel cielo quella notte, ma l’esercito americano ha screditato tutte le testimonianze.

Tra i misteri irrisolti spicca quello relativo alla Morte Di Bobby Fuller. Bobby Fuller era una rock star che morì in circostanze misteriose al culmine della sua carriera. Con il suo gruppo The Bobby Fuller Four, ha prodotto singoli di successo come “Let Her Dance” e “I Fought The Law”. Quando aveva solo 23 anni, Fuller fu trovato morto nella sua macchina, che era parcheggiata fuori dal suo appartamento di Hollywood. L’anno era il 1966. I resti di Fuller mancavano di segni di percosse o violenza, ma le parti superiori del suo corpo erano coperte di emorragie causate da vapori di benzina e calore estivo. Entrambe le caselle”incidente” e “suicidio” sono state spuntate sul rapporto del medico legale, ma ognuna è stata seguita da un punto interrogativo. Qualcuno sospetta che il caso non sia ancora del tutto chiaro con la possibilità che la morte sia stata causata dalla famiglia di Charles Manson.

Altro caso tra i più famosi tra i cosiddetti misteri irrisolti segnaliamo i cosiddetti Rapimenti di Allagash. Quattro uomini che erano in campeggio nel Maine il 20 agosto 1976, in seguito dichiararono di essere stati rapiti dagli alieni dopo aver avvistato un UFO. Gli uomini hanno ricevuto una terapia di regressione ipnotica, durante la quale hanno condiviso dettagli su come essere sondati e testati da extraterrestri a quattro dita. Dopo che essi hanno ricevuto una grande copertura mediatica per le loro affermazioni, uno di loro, Charles Rak, ha cambiato la sua versione. Rak ha confermato di aver visto strane luci e oggetti nel cielo, ma non di essere stato sondato dagli alieni. Gli altri uomini invece sono rimasti fedeli alla loro storia.

Infine tra i misteri irrisolti segnaliamo il caso della nave Mary Celeste. La nave mercantile Mary Celeste fu trovata galleggiante alla deriva al largo delle coste del Portogallo il 4 dicembre 1972. Una nave canadese si imbatté nella nave americana, che era parzialmente a vela e priva della sua scialuppa di salvataggio. L’ultimo diario di bordo della nave era datato dieci giorni prima con la nave che era in viaggio per Genova da New York con un carico di alcol denaturato. Il carico è stato trovato intatto, ma mancava ogni membro dell’equipaggio. Nessuno di loro è stato mai più visto. Esistono numerose teorie sulla loro fine, che vanno dagli alieni ai calamari giganti.

