Misteriosa creatura rinvenuta nella spiaggia di Liverpool

Un uomo mentre faceva jogging in spiaggia ha rinvenuto i resti di una misteriosa creatura in una spiaggia nel Regno Unito. I resti di un misterioso animale di circa 10 metri sono stati ritrovati sulla spiaggia di Ainsdale. Ma dopo aver condiviso le foto su Facebook della carcassa, le persone del luogo sono rimaste perplesse sulla reale natura dell’animale. L’uomo, che ha chiesto di rimanere anonimo, ha trovato la creatura morta mercoledì 29 luglio. Le fotografie del gruppo Facebook di Ainsdale sembrano mostrare un grande e muscoloso animale.

L’autore delle immagini ha dichiarato: “La misteriosa creatura aveva quattro pinne che la facevano sembrare ancora più strana. Ed era pelosa. L’animale era lungo circa 15 piedi e le ossa sporgevano dappertutto, alcune lunghe circa un metro e mezzo. Ovviamente il ritrovamento ha scatenato gli utenti del web che hanno provato ad indovinare di cosa si potesse trattarsi. Qualcuno ha ipotizzato un mostro marino, altri invece direttamente un alieno. Secondo alcuni esperti però le cose non starebbero in questa maniera. Gli esperti ritengono che la creatura sia in realtà i resti decomposti di un cetaceo, una categoria di animale marino che comprende balene, delfini e focene.

Il biologo marino Jack Thomson, docente all’Università di Liverpool, ha esaminato le immagini della creatura e ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Devo ammettere che è difficile dire a prima vista di cosa si possa trattare”, ha detto. ‘Inizialmente ho pensato che potesse essere un cavallo dato che ci sono alcune parti che sembrano molto simili a quelle degli zoccoli. Tuttavia, date le sue dimensioni – ho visto un rapporto che dice che è lungo circa 15 piedi – e alcune delle caratteristiche (in una foto posso vedere la somiglianza con un teschio) è probabilmente un cetaceo di qualche tipo.”

È una visione condivisa da Natural England, l’ente pubblico che gestisce la riserva naturale nazionale delle dune di sabbia di Ainsdale. Stephen Ayliffe, consulente senior di Natural England, ha dichiarato: ‘Possiamo confermare che è un animale in stato di decomposizione. Dunque il giallo attorno alla misteriosa creatura sembra essere risolto.

Ti potrebbe interessare: Senzatetto trova una creatura misteriosa sul marciapiede

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube