Misterioso evento “paranormale”: donna cade in un supermercato

Un video virale è stato condiviso tramite YouTube lasciando senza parole migliaia di utenti. Questo mostra un filmato che una telecamera di sicurezza ha registrato in cui si vede una donna che lavora in un supermercato in Scozia, vittima di una terribile caduta mentre ordinava uno scaffale. Tuttavia, durante la revisione del nastro i responsabili del supermercato si sono resi conto che si era verificato uno strano evento che è stato classificato come “paranormale” nei social network. Il filmato addirittura è diventato una tendenza di Twitter in paesi come Stati Uniti, Messico, Spagna, tra gli altri.

Come dettagliato dal quotidiano britannico Daily Star, le immagini che hanno fatto sobbalzare dalla sedia migliaia di persone su YouTube e in altri social network, sono state registrate dalla telecamera di sorveglianza del supermercato Bourtreehill, situato a Irving, una città nel North Ayrshire in Scozia. Secondo la pubblicazione, la donna che subisce lo strano incidente si chiama Elise ed è una lavoratrice del suddetto supermercato che è stato elencato come “infestato” da numerosi fantasmi su YouTube e altri social network. Come è possibile vedere nel video “Paranormale”, che ha più di 540 mila visualizzazioni su YouTube, Elise sta per mettere alcuni prodotti sugli scaffali. Tuttavia, la panca in cui intendeva appoggiarsi si muove senza spiegazioni, facendola cadere. Prima di rivedere il video di sorveglianza, Elise pensava di aver subito l’incidente in quanto si era distratta parlando con uno dei clienti del supermercato. Tuttavia, dopo aver esaminato le immagini, le cose sembrano essere andate in maniera diversa. Ti potrebbe interessare: Fantasma immortalato nella storica torre Turton in Uk?

