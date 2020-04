Misterioso oggetto avvistato a Perugia, si tratta di un UFO?

Un misterioso oggetto è stato avvistato nei cieli sopra a Perugia. La segnalazione giunta all’associazione ricerca italiana aliena ( A.R.I.A) ha un qualcosa di incredibile. A quanto pare il testimone si è accorto della presenza di uno strano oggetto che si muoveva a grande velocità in cielo. Nonostante ciò l’uomo è riuscito a immortalarlo in uno scatto e a inviarlo ad A.R.I.A dell’ufologo Angelo Maggioni.

L’associazione ha quindi provveduto a fare le opportune verifiche ed è subito emerso che il misterioso oggetto avvistato a Perugia non poteva essere un aereo e nemmeno un volatile o altro. Inoltre l’associazione attraverso programmi esadecimali e lettura dati ha notato che l’oggetto in questione aveva una forma particolare a tratti triangolare.

Inoltre, come confermato dallo stesso testimone, l’UFO era di colore scuro e non emetteva alcun rumore. A.R.I.A consultando i suoi archivi si è accorta che già in passato un oggetto simile era stato avvistato sempre a Perugia nel 2017. Al momento non è chiaro di cosa si possa trattare. Qualcuno ipotizza che possa essere un particolare drone militare, forse un progetto top secret. Attraverso la mail inforicercaaliena@gmail.com A.R.I.A invita chiunque avesse notizie o testimonianze a scrivere.

