Mistero in Cina: strani rumori fanno fuggire le persone da un villaggio

Uno strano rumore che risuona in un villaggio in Cina ha costretto molti a fuggire per paura. Nonostante la confusione, alcuni residenti nei villaggi della contea di Guizhou sono andati alla ricerca di questo suono con la convinzione che fosse una creatura mitica. Alcuni infatti hanno descritto il suono come un drago che ringhia mentre altri hanno osservato che era più simile al ruggito di una tigre. Le riprese degli abitanti del villaggio brulicanti in cima alla montagna a Xiushi, nella provincia sud-occidentale della Cina, Guizhou hanno iniziato a circolare sui social media cinesi.

Uno strano rumore che risuona in un villaggio in Cina ha costretto molti a fuggire per paura

Alla fine il video ha raggiunto Twitter, dove gli utenti dei social media hanno tratto le proprie conclusioni sul misterioso rumore. Alcuni utenti di Twitter hanno osservato che potrebbe essere il suono delle linee di faglia sotto il villaggio, causando timori che un terremoto possa essere imminente. Mentre altri hanno ritenuto che si potesse trattare di un animale allo stato brado, poiché rumori simili erano stati ascoltati altrove in Cina.

I funzionari di Guizhou hanno inviato squadre di esperti nell’area dopo che il video è diventato virale. Gli zoologi sono stati in grado di confermare in seguito che il suono proveniva da un piccolo uccello. A quanto pare il colpevole e un piccolo uccello solo leggermente più grande di un passero chiamato buttonquail dalle zampe gialle. Nonostante le sue dimensioni, questi uccelli emettono un verso considerevolmente rumoroso.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube