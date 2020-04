Mistero in Germania per le migliaia di cinciarelle sono state trovate malate o morte, dando il via a un’indagine da parte di gruppi di conservazione e scienziati. Più di 11.000 casi di uccelli morti e malati sono stati segnalati al gruppo di conservazione tedesco NABU nelle ultime due settimane. La maggior parte di questi sono segnalati nella zona ovest della Germania. La cinciarella si trova in tutta Europa ed è uno dei visitatori più comuni nei giardini. Mangiano insetti, bruchi, semi e noci e possono essere avvistati tutto l’anno. Secondo NABU, i sintomi degli uccelli malati includono problemi respiratori, non assumono più cibo e non tentano di fuggire quando vengono avvicinati dalle persone. Il gruppo consiglia alle persone di interrompere l’alimentazione o la fornitura di abbeveratoi per gli uccelli per ridurre il rischio di trasmissione tra di loro.

I primi risultati dei test di laboratorio sugli uccelli morti hanno riscontrato un’infezione batterica ( Suttonella ornithocola ) che è nota dagli anni ’90 e che colpisce gli uccelli in modo simile. L’infezione è stata segnalata in Germania nel 2018.

Ulteriori risultati dei test sugli uccelli sono previsti nei prossimi giorni. L’infezione scoperta provoca polmonite negli uccelli che diventano letargici con piumaggio gonfio e difficoltà respiratorie. Non ci sono segnalazioni di altri casi relativi ad altri animali oltre agli uccelli.

In Germania i cittadini delle zone interessate dal misterioso fenomeno sono stati esortati a denunciare eventuali uccelli malati o morti attraverso Garden Wildlife Health, un progetto di monitoraggio condotto tra ZSL, British Trust for Ornithology, Froglife e RSPB. Si spera che presto il mistero possa essere risolto.

