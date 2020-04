Mistero sopra i cieli del Regno Unito, fiammeggiante oggetto avvistato

Mistero nei cieli del Regno Unito. Un grande oggetto fiammeggiante è stato avvistato nei cieli del Regno Unito, lasciando dietro di sé una scia di fumo che è rimasta visibile per 20 minuti. Questo almeno secondo quanto riportato da un rapporto dei media inglesi nella giornata di venerdì. Il grande oggetto fiammeggiante a forma di spirale è stato avvistato in cielo intorno alle 20 di giovedì da un uomo del Cambridgeshire, secondo un quotidiano britannico. “All’inizio sembrava una scia chimica molto spessa. Non si muoveva affatto in fretta. Sono abbastanza sicuro che non fosse un meteorite, perché è sparito in pochi secondi ”, ha dichiarato il testimone in un’intervista rilasciata ad un quotidiano.

Un grande e misterioso oggetto fiammeggiante è stato avvistato nei cieli del Regno Unito, lasciando dietro di sé una scia di fumo

“Ho visto nella mia vita centinaia di stelle cadenti, ma sicuramente non si trattava neanche di quello. L’oggetto stava scendendo molto lentamente e a spirale. Ha iniziato a brillare di arancione”, ha detto l’uomo a proposito del mistero, aggiungendo: “C’erano anche fiamme che uscivano dal retro”. L’uomo ha anche scattato diverse foto dell’entità in fiamme che cadeva nel cielo, in alcune di esse è possibile vedere un’enorme scia mentre l’oggetto scende in lontananza. L’uomo ha detto che ha guardato l’oggetto non identificato cadere nel cielo per circa “10 o 20 minuti”, mentre scendeva lentamente. Alla fine, la massa fiammeggiante è sparita. Rimane dunque il mistero su cosa esattamente potrebbe essere accaduto nei cieli del Cambridgeshire.

