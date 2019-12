Mitsubishi conferma il lancio di un nuovo SUV nel 2020

In un’intervista con un magazine specializzato, Bernard Loire, CEO di Mitsubishi in Europa, ha annunciato il lancio di due modelli nel 2020 da parte della casa automobilistica giapponese. Il marchio nipponico vuole iniziare il nuovo decennio con il piede giusto. Uno di questi due modelli sarà la nuova generazione di Outlander che è in fase di sviluppo e porterà importanti novità per rimanere uno dei modelli di riferimento nella sua categoria.

Bernard Loire, CEO di Mitsubishi in Europa, ha annunciato il lancio di un misterioso Suv nel 2020

Una delle sorprese che Mitubishi farà nel 2020 sarà un nuovo SUV. Sebbene Loira non abbia approfondito i dettagli, ha affermato che si tratterà di un SUV più piccolo rispetto all’Outlander: “Nella seconda metà del prossimo anno avremo una sostituzione dell’attuale Outlander. Ci sarà spazio inoltre per un altro SUV più piccolo. ”

Nei prossimi mesi dovrebbero trapelare ulteriori informazioni su questo misterioso Suv

Al momento non sappiamo molto di questo veicolo. Le uniche certezze che abbiamo riguardanti questo nuovo modello è che esso sarà posizionato un gradino sotto l’Outlander nella gamma Mitsubishi e che sarà rilasciato nella seconda metà del prossimo anno. Ricordiamo che attualmente l’offerta SUV dell’azienda giapponese è composta come segue: ASX, Eclipse Cross e Outlander. Vedremo dunque quali novità arriveranno a proposito di questo misterioso Suv nei prossimi mesi.

Ti potrebbe interessare: Mercedes e Mitsubishi sono i nuovi campioni dell’affidabilità

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube