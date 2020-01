Mitsubishi nega le accuse di frode arrivate dalla Germania

Mitsubishi ha respinto le accuse delle autorità tedesche affermando di aver commesso una frode utilizzando software illegali su alcuni modelli diesel. La società giapponese è attualmente sotto inchiesta presso la procura di Francoforte che si è concentrata sul motore diesel Euro 5b da 2,2 litri e sui motori diesel Euro 6b da 2,2 litri e 1,6 litri sospettati di utilizzare un “dispositivo illegale” progettato imbrogliare i test ufficiali sulle emissioni.

Il termine si riferisce al software progettato per consentire al motore di emettere livelli di NOx consentiti durante l’esecuzione di una prova al banco ma non durante la guida nella vita reale. Mitsubishi ha dichiarato che i motori dell’inchiesta sono stati fabbricati e forniti dal gruppo PSA. La casa automobilistica francese ha confermato a Reuters che i motori in questione sono loro, ma ha aggiunto che questi sono stati adeguatamente omologati in ogni mercato in cui sono stati venduti.

Durante la scorsa settimana, le autorità hanno fatto irruzione in 10 siti in Germania, tra cui Francoforte, Hannover e Ratisbona; tre di questi siti appartengono a Continental, che ha dichiarato di essere testimone collaboratore delle indagini. Mitsubishi ha dichiarato che proseguirà la propria indagine interna in materia e sta già collaborando pienamente con le autorità tedesche. “Non abbiamo trovato alcun motivo per ritenere che ci sia stata una frode come sospettato dalle autorità della Procura di Francoforte”, ha dichiarato il produttore giapponese di automobili in una nota.

