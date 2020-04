MIUI 12: novità per smartphone Xiaomi

La Xiaomi ha in serbo di far approdare per tutti i suoi smartphone la tanto attesa MIUI 12. Andiamo a scoprire cosa ci attende dalla novità della casa cinese.

MIUI 12: Xiaomi rilancia in grande

La nuova interfaccia MIUI 12 che sta per arrivare per tutti i possessori di smartphone Xiaomi presenta diverse, numerose novità, che adesso andremo a scoprire. Sebbene, al momento, è piuttosto incerto se questa nuova versione arriverà solo in Cina o per tutto il territorio mondiale. Sono, ad ogni modo, quattro le novità principali del nuovo sistema MIUI 12 di Xiaomi.

MIUI 12: Screen Time

Inserito inizialmente su Android, questo sistema di monitoraggio della propria schermata dello smartphone, ci dirà il tempo di utilizzo della schermata di blocco, il tempo di uso di alcune applicazioni e quante volte abbiamo sbloccato il nostro schermo dello smartphone. Insomma, una modalità per monitorare il nostro uso e consumo del dispositivo.

MIUI 12: Focus Mode

Pure il Focus Mode è una funzionalità derivata da Android stock, ancora non arrivata sulla MIUI degli smartphone Xiaomi ma su quelli di altri produttori sì. Questa funzione permette di bloccare le notifiche provenienti dalle app per un determinato periodo, in modo da evitare distrazioni inutili. Una modalità per concentrarsi sullo studio o per evitare distrazioni al lavoro.

MIUI 12: Anti Flicker Mode

Anti-flicker Mode è una funzionalità di MIUI 12 specifica per l’hardware Xiaomi, sebbene sia stata implementata anche da altri costruttori. La funzione serve a ridurre lo sfarfallio dello schermo per limitare l’affaticamento degli occhi, soprattutto in situazioni di scarsa luminosità.

MIUI 12: Refresh rate a 90 e 120 Hz

Specifica per i dispositivi Xiaomi di ultima generazione, invece, è una delle novità di MIUI 12: la possibilità di scegliere il refresh rate. Gli ultimi Xiaomi, infatti, sono capaci di arrivare fino a 90 o 120 Hz di refresh e quindi l’utente avrà una doppia opzione per gestire la potenzialità.

Queste erano dunque le principali novità per il sistema MIUI 12 in arrivo su Xiaomi.

