Modello elenchi Intrastat: trasmissione entro il 27 dicembre 2019

Per i soggetti che effettuato operazioni intracomunitarie scade il termine per la presentazione della dichiarazione della trasmissione elenchi Intrastat riepilogativi mensili relativi al mese precedente.

Obbligo di trasmissione elenchi intrastat

L’obbligo di trasmissione ai fini fiscali è previsto per l gli elenchi riepilogativi per le cessioni di bene e prestazioni di servizi resi nei confronti di soggetti UE.

Ai fini statistici devono essere trasmessi i seguenti elenchi:

riepilogativi relativi agli acquisti di beni per i quali ammontare totale del trimestre, sia almeno in uno dei in uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro;

riepilogativi relativi agli acquisti di servizi, nel caso in qui l’ammontare totale trimestrale sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Per i contribuenti che presentano gli elenchi riepilogativi con periodicità mensile, gli elenchi relativi alla cessione di beni con modello INTRA 1bis, la compilazione è facoltativa se non hanno realizzato in nessuno dei quattro trimestre cessioni intracomunitarie di beni per un valore totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Fonte Agenzia delle Entrate

