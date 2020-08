Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube

Può presentare il modulo o in autonomia o avvalendosi dell’aiuto di un centro di assistenza fiscale.

Per rispondere, infine, alla sua domanda, anche se l’INPS non richiede più annualmente la presentazione del modello è tenuto a presentare comunque la dichiarazione senza attendere che sia l’istituto a farle notare la mancanza dell’eventuale rinnovo.

L’obbligo alla presentazione del modello ICLAV, quindi, sussiste sempre per il cittadino titolare di assegno mensile di invalidità poichè con ess dichiarano che il requisito di mancata prestazione di attività lavorativa permane.

Buongiorno!! Ogni anno INPS mandava una lettera al domicilio, chiedendo di rinnovare il modello ICLAV…..Da un paio di anni questo non avviene,la mia domanda è! Bisogna aspettare che arrivi avviso da INPS, o utente deve preoccuparsi del rinnovo x evitare sospensione di pensione? Vi ringrazio e porgo cordiali saluti!!

Un lettore scrive per chiedere:

Non sono, poi, tenuti alla presentazione del modello ICLAV gli invalidi civili che sono inabili a causa di patologie psichiche o intellettive ma sono tenuti, in ogni caso, alla presentazione di una certificazione che indichi le patologie che li affliggono.

Il Modello ICLAV deve essere presentato soltanto dagli invalidi con percentuale compresa tra il 74% ed il 99% (visto che gli invalidi al 100%, avendo inabilità al lavoro, anche percependo assegno mensile non svolgono attività lavorativa).

