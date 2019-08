Modulo disdetta contratto: fac simile per tutte le occasioni

Come disdire un contratto affinché non venga rinnovato tacitamente alla scadenza. Si tratta di una semplice disdetta in cui uno dei contraenti manifesta la propria volontà di sciogliere il legame contrattuale ed evitare il rinnovo tacito. Abbiamo elaborato un fac simile da personalizzare e utilizzare per ogni occasione. Il modulo va spedito con raccomandata A/R, è possibile utilizzare anche la PEC.

Modulo di disdetta contratto (da personalizzare)

Spett.le _____

Via ________

Città __________ c.a.p. ____

Oggetto: Disdetta contratto stipulato in data _______ per (indicare la motivazione della stipula contratto) _______________

con scadenza il ___________

(inserire dati anagrafici del richiedente)

Io sottoscritto ______________________, nato a _________________ il ____________, residente in ____________ via _______________ n. ___, c.f.: _____________________________

Premesso

– che in data _____________ ho sottoscritto un contratto con (mettere i dati della controparte) avente ad oggetto _____________;

– che tale contratto prevede il rinnovo tacito ogni ____, con la possibilità da entrambi le parti di poter rescindere il contratto alla scadenza con un preavviso di _________

– che è intenzione del sottoscritto avvalersi della possibilità di rescindere il contratto nei termini come da clausola contrattuale.

Tutto ciò premesso, con la presente comunico la mia intenzione di disdire il contratto in oggetto, a far data _________.

Distinti saluti.

Luogo, data_________________ Firma _____________