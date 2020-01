Moneta da 5 euro fosforescente, con la pizza e dedicata a Marco Aurelio, vediamo quelle 2020

La Zecca dello stato italiana nella nuova Collezione Numismatica 2020, nella quale vengono rappresentate le eccellenze italiane, ha riunito Eduardo De Filippo, la pizza, Marco Aurelio, Maria Montessori, l’Olivetti, la caduta del muro di Berlino, Raffaello Sanzio e il Telethon. Vediamo di cosa si tratta, di sicuro interesse per i collezionisti.

Le monete da collezione: la pizza

La Zecca celebra la pizza, il vero orgoglio della cucina italiana imitata in tutto il mondo, con una moneta da 5 euro. La moneta in questione ha sul dritto la pizza, il golfo di Napoli e Pulcinella, i simboli della Campania. Gli elementi della moneta sono colorati. Sul rovescio, invece si trova una cornucopia che raccoglie gli ingredienti principali della pizza. Anche se ha un valore nominale di 5 euro, alla shop della Zecca è venduta a 25 euro.

La moneta fosforescente

Si tratta di una vera e propria novità: è la moneta fosforescente da 5 euro che brilla al buio. Sul rovescio troviamo una tigre nel suo habitat che vuole celebrare tutti gli animali a rischio estinzione. Sul dritto, invece, c’è una composizione che racchiude alcune specie di animali.

Moneta per Raffaello Sanzio

A 500 anni dalla sua morte, la Zecca di Stato celebra Raffaello Sanzio , nato ad Urbino nel 1483 e morto a Roma nel 1520, con una moneta da 20 euro. La moneta riporta l’autoritratto di Raffaello che oggi è conservato agli Uffizi di Firenze. Anche se il valore nominale della moneta è di 20 euro, la Zecca la vende per 350 euro.

I 2 euro di Maria Montessori

Per celebrare la pedagogista Maria Montessori a 150 anni dalla sua nascita, la Zecca le dedica una moneta da 2 euro che la ritrae in una composizione geometrica.

10 euro di Marco Aurelio

Celebrato su una moneta italiana Marco Aurelio. Sulla moneta da 10 euro è impressa una sua raffigurazione in marmo che viene conservata nel Museo Archeologico di Efeso in Turchia. Anche se il valore nominale della moneta è di 10 euro, viene venduta a 190 euro.

5 euro di Eduardo de Filippo

Anche per la celebrazione del mitico Eduardo de Filippo la Zecca ha coniato una moneta da 5 euro, acquistabile al costo di 30 euro, che lo ritrae accanto ad un sipario.

Celebrazioni

Altre monete da 5 euro sono state dedicate ai 30 anni dalla fondazione del Telethon (costo per l’acquisto 45 euro) , per la mitica macchina da scrivere portatile Olivetti lettera 22 (costo di acquisto 120 euro) e per i 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino (costo di acquisto 47 euro).

