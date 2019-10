Monete 50 lire rare: quale annata vale più euro?

Continua il nostro filone di notizie sulle monete in lire rare e nello specifico in questo articolo risponderemo al quesito di una nostra lettrice che ci chiede informazioni sulle monete da 50 lire cercando di capire quali anni valgono di più. Scopriamo il valore delle monete da 50 lire rare.

Valore monete 50 lire

La nostra lettrice ci chiede: Sono in possesso di diverse 50 lire del 1959, del 1972 e del 1987. Vorrei sapere indicativamente quanto potrebbero valere. Vi ringrazio per il vostro lavoro di consulenza.

Le 50 lire che tutti ricordiamo e di cui la nostra lettrice chiede informazioni sono quelle introdotte nel 1954 (e nel 1950 e nel 1953 come prova, monete che oggi sono ricercatissime) conosciute anche come 50 lire Vulcano.

Vediamo, quindi, quale annate di questa moneta sono quelle che valgono maggiormente.

Le 50 lire di prova del 1950 furono venduta all’asta nel 2013 (fior di conio) a 3450 euro.

Un altra moneta di 50 lire sempre di prova ma del 1953 du venduta all’sta nel 2017 al prezzo di 11.800 euro.

Il valore delle monete di prova, quindi, molto dipende da quello che sono disposti ad offrire all’asta i compratori.

Vediamo, ora, i prezzi di listino per le monete dal 1954 in poi per le annate che valgono maggiormente.

50 lire 1954 prova : vendute all’asta nel 2017 a 6018 euro.

50 lire 1954 prova: per quelle fior di conio il valore minimo va da 125 a 1500 euro,

50 lire 1954: valore minimo 10 euro, valore massimo 330 euro.

50 lire 1958: per quelle fior di conio il valore parte da 1400 euro, per quelle in buono stato il valore può arrivare fino a 1000 euro.

50 lire 1959: per le monete fior di conio il valore è fino a 780 euro, per quelle in buono stato fino a 15 euro.

50 lire 1960: le monete fior di conio possono valere anche 900 euro, quelle in buono stato anche 12 euro.

50 lire 1961: per le monete fior di conio il valore può arrivare fino a 550 euro.

