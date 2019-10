Monete antiche e rare in lire, le 5 lire che possono valere 2100 euro

Continuiamo a rispondere ai nostri lettori che, curiosi, vogliono sapere il valore delle vecchie lire in loro possesso. Premettiamo, come in ogni articolo, che non siamo interessati a comprare le monete nè a venderle ma ci limitiamo solo a rispondere alle domande di consulenza dei nostri lettori.

Valore vecchie lire

Una nostra lettrice ci scrive:

Salve, sono una signora in possesso di alcune monete antiche

Ho 10 lire e 20 lire

Poi ho le 200 500 100 lire

Quella che ti ho mandato è 1 lira del 46

ho monete anche di Vittorio Emanuele 1 2 3

10 lire dal 51 al 56

5 lire del 52 53 54 55 56

Buongiorno, possiamo dare una valutazione approssimativa soltanto delle monete di cui abbiamo un anno e un valore, quindi, procederò a dirle quanto potrebbero valere le monete di cui mi indica entrambi.

Valore 1 lira

La moneta da 1 lira del 1946 è quella con raffigurato nel rovescio il ramo di arancia con frutto. Il 1946 è proprio l’anno in cui questa moneta è stata messa in circolazione per la prima volta. Il valore della moneta, se fior di conio è di circa 320 euro, se lo stato di conservazione è splendido il valore è di circa 100 euro se, invece è buono il valore si aggira sui 70 euro.

Valore 10 lire

Le 10 lire per gli anni che indica sono quelle con la spiga di grano. Vediamo i valori per gli anni in suo possesso riferiti, però, a monete fior di conio tenute perfettamente

1951: circa 25 euro

1952: circa 20 euro

1953: circa 25 euro

1954: tra i 70 e i 90 euro

1955 tra i 15 e i 20 euro

1956 circa 25 euro

Valore 5 lire

Le monete da 5 lire per gli anni che indica sono quelle con il delfino. . Vediamo i valori per gli anni in suo possesso riferiti, però, a monete fior di conio tenute perfettamente

1952: valore tra i 3 e i 9 euro

1953: valore tra i 3 e i 10 euro

1954: valore tra i 7 e i 15 euro

1955: valore tra i 4 e gli 8 euro

1956: in questo caso la moneta risulta essere abbastanza rara ed il suo valore è molto elevato. Se possiede una moneta fior di conio il suo valore potrebbe raggiungere anche i 2100 euro, se è quasi fior di conio ci sarebbero collezionisti disposti a pagar anche 650 euro, se è in splendido stato di conservazione potrebbe essere valutata sui 200 euro e se in buono stato di conservazione anche 100 euro.

Per tutte le altre monete che indica di possedere, purtroppo, non scrivendovi gli anni non posso darle un’indicazione di valutazione.

