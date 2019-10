Monete che valgono: come si scambiano in euro e dove si portano?

Continuando a premettere che il nostro sito non si occupa di comprare e vendere monete e banconote antiche ma solo di offrire assistenza e consigli ai lettori che ce lo chiedono, rispondiamo ai nostri utenti che ci chiedono informazioni su come fare a trasformare in soldi le proprio monete di valore e dove portarle per eventuale valutazione e vendita.

Monete che valgono che fare?

I nostri lettori ci hanno scritto:

Buongiorno, Di preciso dov’è che si porta queste monete? In banca?? Buonasera scusi il disturbo vorrei chiedere o letto su internet x i 2 euro ne o trovate alcune come posso fare x vedere il valore Buonasera. Potrebbe spiegarmi, se si possiede una moneta che vale…come si fa a scambiarla in euro?

Possedere una moneta di valore è come possedere un quadro antico, o un’altro oggetto di antiquariato. Si ha un valore ma non si può andare in banca e chiederne il corrispettivo in soldi. Le monete e le banconote acquistano valore quando hanno un’interesse particolare per i collezionisti e, quindi, come si farebbe per un quadro, ci si deve rivolgere ad un collezionista o ad un intermediario che contatterà, poi, i collezionisti interessati.

Tanto più la moneta è rara, tanto più il suo prezzo sarà alto perchè è difficile trovarla.

Per vedersi riconoscere, quindi, i soldi che una moneta rata vale non bisogna recarsi in banca (la banca per 2 euro darebbe in cambio soltanto 2 euro) ma presso un negozio di numismatica o bisogna mettersi in contatta direttamente con i possibili compratori perchè la moneta va venduta.

Se si vende al negozio di numismatica, infatti, il prezzo sarà sensibilmente più basso poichè nel valore della moneta bisogna considerare anche la commissione per il negoziante. Ma trovare collezionisti onesti è difficile e, quindi, sempre meglio guadagnare un pochino meno ma essere sicuri di non incorrere in possibili truffe.

Per chi ha monete o banconote che possono rivestire un certo valore la cosa migliore è cercare il negozio di numismatica più vicino e fare una passeggiata per farsi valutare, senza impegno, le monete possedute. Se, poi, il prezzo è di vostro gradimento potrete chiedere al negoziante se è interessato a comperarle o a mettervi in contatto con qualcuno che sia interessato all’acquisto

Monete da 2 euro: quali vangono

Torniamo a proporre il nostro video delle monete da 2 euro che possono valere anche un bel pò.

