Monete da 2 euro che ne valgono anche 2.000, attenzione!

Avete mai pensato che quella moneta o banconota che usate per comprare qualsiasi cosa o che avete appena ricevuto dal vostro stipendio possa non valere quanto il valore che indica? Vi facciamo un esempio: prendiamo le monete da due euro, prima di cederle a qualcuno osservatele bene perché non valgono solo due euro, ma possono valere qualcosa in più, ma anche qualcosina in meno. Volete più chiarezza? Vediamo cosa viene detto nell’articolo.

Monete da due euro: a volte sono un fortuna per chi le possiede

Entrando più nello specifico, vogliamo parlarvi delle monete di due euro in relazione ad altre monete.

In particolare, facciamo riferimento ad una monete che è simile alla nostra moneta da due euro nella forma, nelle dimensioni e nei colori: parliamo dei 10 bath thailandesi.

Simili da un punto di vista estetico, ma non di valore. Anzi, si può tranquillamente dire che ne valgono di più, e non facciamo riferimento a delle somme comuni, ma a somme molto grandi.

Bisogna saper guardare bene la moneta di due euro che stiamo usando: date non poca attenzione all’effige su una delle due facce, in particolare sul dritto che ciascun Paese è libero di stampare con l’immagine che ha scelto.

Quanto valgono queste monete da due euro speciali?

Tra le monete a cui dovete fare attenzione ci sono i due euro di Monaco del 2007, coniata per onorare il 25esimo anniversario dalla morte di Grace Kelly.

Questa monte ha un valore che va dai 2.000 e i 2.500 euro.

In effetti, se ci pensate bene, c’è molta gente che invece di spendere le monete le colleziona, e le colleziona perché le stesse hanno queste caratteristiche che le rendono uniche.

Facciamo un esempio: la moneta di due euro messa in circolazione in Germania nel 2008 su cui la cartina geografica non era stata aggiornata con i nuovi Stati membri dell’UE.

Oggi, chiunque abbia questa monete ha in realtà nella sua tasca 50 euro.

Morale della favola? Fate molta attenzione alle vostre monete da due euro: se presentano degli elementi strani possono farvi guadagnare qualcosa in più!

Leggi anche:

Monete da due euro: fate attenzione, c’è ne sono alcune che valgono tanto

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062