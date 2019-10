Monete da 2 euro che valgono 1000 volte tanto: ecco quali

Continuano ad arrivarci decine di messaggi di lettori che ci chiedono informazioni su quelli che possono essere i 2 euro con un valore importante e proprio per questo motivo abbiamo deciso di realizzare un video che mostri le monete più rare da 2 euro, la nazionalità e il loro valore.

Monete da 2 euro rare

I nostri utenti ci chiedono:

Salve io ho delle monete euro con lo stemma diverso volevo sapere quando valgono e dove li posso vendere Quali sono i due euro rari Salve grazie io faccio collezione da 2 euro valore monete 2.00 Salve sono in possesso di monete da due euro di collezione ad esempio questa. Potete dirmi il valore? Buongiorno, una domanda riguardo le monete da 2€. Chi possiede queste monete da da 2€, devono essere fior di conio per essere vendute a buon prezzo? Grazie

Ricordiamo che i valori che troverete nel video sono riferiti alle monete Fior di Conio e che le monete che sono in buono stato ma sono state in circolazione possono avere valori anche di 10 volte inferiori.

Se avete nel portafogli monete da 2 euro, prima di spenderle val la pena di dare un’occhiata per vedere se appartengono ad una edizione limitata.

Di solito le monete che valgono maggiormente sono quelle coniate per anniversari, ricorrenze storiche o quelle coniate con errori.

La moneta da 2 euro, in generale, è quella maggiormente utilizzata in Europa per la realizzazione di celebrazioni o ricorrenze e proprio per questo quella che può raggiungere valore più elevato.

La moneta da 2 euro che vale di più, al momento, è quella coniata dal Principato di Monaco nel 2007 per i 25 anni della morte di Grace Kelly che arriva a raggiungere i 2600 euro se Fior di Conio.

Ma ci sono anche altre monete da 2 euro che possono raggiungere valori importanti. Scompriamole nel nostro video.

Video monete da 2 euro rare

