Monete da 2 euro commemorative: quale hanno il valore maggiore?

Esistono monete commemorative che gli Stati creano in occasioni o eventi che vogliono commemorare. Tali monete commemorative sono coniate dal 2004 ed in alcuni casi possono raggiungere anche cifre molto interessanti. In questo articolo ci limiteremo a parlare dei 2 euro commemorativi.

Monete da 2 euro commemorative

Ovviamente non illustreremo tutte le monete commemorative da 2 euro ma ci limiteremo a farvi una carrellate di quelle che hanno un valore più alto o quanto meno interessante. Da ricordare, sempre quando si parla di monete da collezione, che a stabilire il valore della moneta è soprattutto il suo stato di conservazione.

Tra tutte le monete commemorative, infatti, alcune sono molto ricercate dai collezionisti anche a causa del numero di esemplari limitato emesso.

La moneta commemorativa che ha un valore più alto in assoluto è quella di Grace Kelly, ma ne parleremo più avanti nell’articolo. Tenete presente che illustreremo solo le monete che hanno un valore superiore ai 50 euro, tralasciando tutte le altre.

I 2 euro commemorativi dei “Nuovi Stati Membri dell’UE” della Finlandia del 2004, ad esempio, ha un valore, se bene conservata, di circa 50 euro.

I 2 euro commemorativi si San Marino di “Bartolomeo Borghesi” del 2004 possono valere fino a 90 euro anche se è stata venduta recentemente anche a 139 euro.

I 2 euro commemorativi “Anno della Fisica” di San Marino del 2005 possono valere fino a 90.

Veniamo ora, ai famosi 2 euro commemorativi di Grace Kelly, quelli che hanno il valore più alto nelle monete commemorative. Furono emessi nel 2007 dal Principato di Monaco in 20mila esemplari e solo in cofanetto dedicato ai collezionisti. Il prezzo si è attestato sui 1500 euro per cofanetto ma alcune di queste monete che si trovano in circolazione il valore può variare dai 2000 euro ai 600 euro, in base ai segni di usura presenti.

2 euro commemorativi Città del Vaticano

Probabilmente, se si esclude la moneta da 2 euro di Grace Kelly, le più ricercate dai collezionisti sono le commemorative della Citta del Vaticano poichè la loro tiratura non è mai superiore ai 125mila esemplari e molto spesso vendono prodotte solo per la vendita ai collezionisti.

I 2 euro della “XX Giornata Mondiale della Gioventù” del 2006 ha avuto una tiratura di soli 100mila esemplari e il loro valore può arrivare fino a 200/250 euro.

I 2 euro “Guardia Svizzera” del 2005 possono valere fino a 180 euro.

