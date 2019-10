Monete da 2 euro rare, come riconoscerle e farsele valutare

Sono ancora numerosissimi i lettori che ci scrivono sulle monete da 2 euro che possono valere un bel pò di soldi ma anche sulle monete antiche in generale. Prima di rispondere ai quesiti dei nostri lettori, però, è bene precisare che non compriamo e vendiamo monete e banconote e che non possiamo stimare il valore delle vostre monete neanche se ci inviate una foto. La valutazione di monete rara, infatti, deve essere fatta da esperti qualificati.

Monete da 2 euro rare

Diversi lettori ci hanno scritto:

Buona sera o alcuni pezzi da 2 euro che non o mai visto volevo sapere se valgono qualcosa o sono solo bufale. Volevo sapere se e una bufala la storia delle 2 euro che sono di valore Salve ho parecchie monete in lira mi potete aiutare a farle valutare Salve, Potrebbe spiegarmi, come posso visualizzare se una moneta di valore. Quali monete da 2 euro sono rari Ciao mi interessava sapere di più sulle Monede di due euro. Come faccio sapere se le Monede che ho se valgono ? Salve , la contatto per quanto riguardano le monete rare, ho visto tramite pubblicità.Ho delle monete, volevo sapere la loro valuta

Molto spesso il metodo più veloce e sicuro per la valutazione della proprie monete è quello di recarsi presso un negozio di numismatica dove è sempre presente personale esperto in grado di dare un valore a qualsiasi moneta (e se non lo è ha comunque a disposizione cataloghi da consultare per la valutazione delle monete).

Per capire se una moneta antica (o anche meno antica) ha un valore, però, si può procedere anche con un metodo abbastanza “casalingo”. fare una ricerca su Google indicando valore e anno di conio della moneta. Di solito se una moneta è rara, semirara o comunque ha mercato nel mondo del collezionismo, si troveranno delle voci di ricerca corrispondenti.

Se, per esempio, ho delle 100 lire del 1957 digito su Google “100 lire 1957” e vado a vedere il risultato della ricerca: di solito in una delle voci che escono si trova quasi sempre un articolo che spiega il valore delle monete, soprattutto proveniente da siti di collezionismo specializzati.

Per chi è in possesso delle monete da 2 euro posso indirizzarvi all’articolo in cui abbiamo descritto quali sono quelle che possono valere di più indicando anche il valore che potrebbero avere: Monete da 2 euro che ne valgono anche 2.000, attenzione!

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062