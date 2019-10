Monete da 200 lire del 1977 quanto valgono e video 2 euro che hanno un valore

Come in tutti gli articoli che parlano di monete, banconote e loro valore di mercato, ci tengo a sottolineare che noi non ci occupiamo di compravendita delle monete e ci limitiamo soltanto a dare qualche consiglio ai lettori che ce lo chiedono. In questo articolo, nel particolare parleremo delle 200 lire del 1977, di dove portare a valutare le proprie monete antiche/rare, e riproporremo il nostro video delle monete da 2 euro che possono avere un qualche valore.

200 lire del 1977: quanto sono rare?

Alcuni lettori ci hanno chiesto:

Buongiorno . posseggo due monete da 200 lire del 1977 .so che hanno un certo valore e vorrei venderle,ma non so a chi e come .potete aiutarmi?grazie Senti voglio solo sapere se sai indicarmi una persona competente x far valutare le mie monete. Nnt altro Puoi? Salve, il video delle monete?

1)Iniziamo rispondendo al primo lettore e affrontando l’argomento delle 200 lire del 1977. Molti pensano, erroneamente, che la moneta da 200 lire del 1977 sia rara, ma non è così.

La storia delle 200 lire in metallo, quelle in bronzital, inizia proprio nel 1977, primo anno in cui fu coniata questa moneta.

Proprio perchè la moneta iniziò a circolare quell’anno, la tiratura fu molto elevata e, quindi, le monete da 200 lire del 1977 sono considerate comuni ed hanno un valore, in base allo stato di conservazione, che non supera 1 euro.

Ma allora perchè questa leggenda che vuole che le 200 lire del 1977 siano rare e abbiano un buon valore?

Sempre nel 1977 furono coniate delle monete da 200 lire di prova (sul rovescio della moneta, dove è riportato in grande il valore, sull’estrema destra è possibile trovare una minuscola scritta “prova”.

E sono proprio queste le monete da 200 lire del 1977 che hanno un valore importante: se fior di conio possono valere fino a 800 euro.

2) Persone competenti per la valutazione della monete può trovarle in qualsiasi negozio di numismatica. Per cercare il negozio di numismatica più vicino a dove abita le basterà cercare su google “nogozio di numismatica” seguito dalla sua città.

3) Riproponiamo il video e l’articolo in cui si illustrano le monete da 2 euro che valgono: Monete da 2 euro che ne valgono anche 2.000, attenzione!

