Monete da due euro: fate attenzione, c’è ne sono alcune che valgono tanto

Fate attenzione, ci sono in giro monete da due euro che possono valere fino a duemila euro, bisogna dare bene un’occhiata se per caso avete qualche salvadanaio dove abitualmente conservate i due euro per qualche vacanza o regalo che dovete fare. Sono quasi 18 anni che abbiamo l’euro in vigore, e in questo periodo è successo di tutto che potrebbe far guadagnare qualcosina a chi non se lo aspetta. In questo periodo sono state realizzate monete con errori di produzione o per ragioni legati alla loro creazione e diffusione, per cui il loro valore potrebbe essere lievitato. La classifica delle monete speciali è stata stilata da Flooxer Now, andiamo la a vedere.

Classifica delle monete speciali con caratteristiche e relativi valori

1)San Marino 2004: non facendo parte della comunità europea, aderisce comunque all’Euro. Nel 2004 ha coniato 110 mila monete in onore di Bartolomeo Borghesi, il valore di questa moneta è 150/200 euro.

2)Finlandia 2004: nel 2004 sono state coniate 500 mila monete da due euro commemorative per rendere omaggio ai 10 nuovi membri UE, valore della moneta, 50 euro.

3)Vaticano 2005: quelle coniate nel Vaticano sono molto amate dai collezionisti, nel 2005 ne sono state prodotte 100 mila per commemorare la Giornata della Gioventù, il valore di questa moneta si aggira intorno ai 300 euro.

4)Belgio 2006: in occasione del restauro dell’Atomium di Bruxelles, nel 2006 ne sono state prodotte 6 milioni che raffigurano il monumento, valore moneta 30 euro.

5)Slovenia 2007: per celebrare il 50esimo anniversario della firma del trattato di Roma, sono state coniate circa 40 mila monete, valore oggi 50 euro.

6)Monaco 2007: è stata coniata nel 2007, per onorare Grace Kelly, è la moneta da due euro più quotata, valore 2 mila euro.

7)Germania 2007: nel 2007 fu coniata modificando la cartina geografica per aggiungere i nuovi paesi membri, ma la zecca non se ne accorse e continuò a produrre monete con la vecchia cartina, valore moneta 50 euro.

8)Spagna 2009: nel 2009 furono emesse 100 mila monete da due euro per commemorare l’anniversario della nascita dell’Unione Economica e monetaria, le stelle europee risultano più grandi rispetto al disegno originale, valore moneta 20 euro.

9)Malta 2011: per commemorare le prime elezioni maltesi, è stata coniata una particolare moneta da due euro, oggi vale 15/25 euro.

