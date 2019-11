Monete in euro e lire che valgono, le 500 lire in argento, le annate di valore e lo stato di conservazione

In diversi nostri articoli abbiamo parlato del valore delle vecchie lire ma anche degli euro considerati più rari e proprio per questo vogliamo offrire ai nostri lettori un articolo riassuntivo su quanto trattato fino ad ora al riguardo. Annate di valore di lire italiane, particolarità di alcune monete, 2 euro di valore, 50 centesimi scomparsi e monetine che decuplicano il loro valore in determinate condizioni. Cerchiamo, quindi, di orientarci nel mondo della numismatica per capire quali sono le monete che possono valere qualcosa.

Monete, quando valgono?

1 e 2 centesimi di euro

Partiamo dalle monete più piccole, i centesimi di euro. Le monete da 1 e 2 centesimi, che non vengono più coniate, possono avere un valore molto più alto di quello nominale in determinate occasioni (errori di conio o eventi particolari). Possiamo scoprire quali sono le monetine che possono avere un valore importante nell’articolo: Monete rare che valgono una fortuna, 1 e 2 centesimi di valore

2 euro che valgono una fortuna

Ci sono alcune monete da 2 euro che possono valere fino a 1650 euro in base alla rarità e allo stato di conservazione. Abbiamo realizzato un video in cui mostriamo quali sono le monete da 2 euro che valgono maggiormente indicando anche il loro valore per i collezionisti se sono fior di conio. Per sapere quali sono le monete di valore puoi guardare il video contenuto nell’articolo: Monete da 2 euro che valgono 1000 volte tanto: ecco quali

Monete in lire che valgono

Ci sono molte lire che possono essere considerate rare, ma il valore di una moneta è sempre determinato dalla domanda che ne fanno i collezionisti. Abbiamo realizzato un video riportando tutte le monete in lire che valgono maggiormente e potete trovarlo nel seguente articolo: Monete rare: quali sono le lire che valgono di più?

50 lire: annata di valore

Continua il nostro filone di notizie sulle monete in lire rare e nello specifico in questo articolo risponderemo al quesito di una nostra lettrice che ci chiede informazioni sulle monete da 50 lire cercando di capire quali anni valgono di più. Scopriamo il valore delle monete da 50 lire rare nell’articolo: Monete 50 lire rare: quale annata vale più euro?

100 lire: annata di valore

Le 100 lire più famose della storia della Repubblica italiana sono quelle chiamate “Cento Lire Minerva”, coniate dal 1955 al 1989. Ma quale annata ha un valore particolarmente alto? Scopriamolo nell’articolo: Monete 100 lire: qual è l’annata che vale di più?

200 lire del 1977: valgono molto?

La storia delle 200 lire in metallo, quelle in bronzital, inizia proprio nel 1977, primo anno in cui fu coniata questa moneta.

Proprio perchè la moneta iniziò a circolare quell’anno, la tiratura fu molto elevata e, quindi, le monete da 200 lire del 1977 sono considerate comuni ed hanno un valore, in base allo stato di conservazione, che non supera 1 euro. Ma esiste una moneta, sempre del 1977 che può avere un valore interessante: Monete da 200 lire del 1977 quanto valgono

500 lire in argento, fino a 12mila euro

Se si pensa alle 500 lire la maggior parte delle persone visualizza la moneta bimetallica in corso prima dell’entrata in vigore dell’euro, moneta che però furono adottate solo nel 1982. Prima della moneta bimetallica le 500 lire erano in carta moneta o in argento. Inizialmente, quindi, le 500 lire erano in argento 835 e di queste monete, essendo stati emessi vari conii, è possibile trovare anche monete di un certo valore. Scopriamo quale moneta è stata venduta per 12mila euro nell’articolo: 500 lire in argento con caravelle: la moneta può valere fino a 12mila euro

Monete rare

50 centesimi del 2007

Questa moneta rappresenta un bel mistero nel mondo della numismatica poichè, pur essendo state emesse quasi 5 milioni di monete da 50 centesimi nel 2007, in circolazioni se ne trovano pochissime, tanto da essere diventato un vero caso: che fine hanno fatto le monete da 50 centesimi? Possiamo leggere varie ipotesi (e valore della moneta) nell’articolo: Monete rare: il mistero dei 50 centesimi del 2007

Lo stato di conservazione

E’ bene precisare che non basta possedere una moneta di 50 o 100 anni fa per avere tra le mani automaticamente un tesoretto. Il valore di una moneta, antica o recente, si basa sulla sua rarità e la rarità è stabilita, in prevalenza, da quante di quelle monete sono state coniate in quell’anno: più la tiratura è limitata più la moneta sarà rara. Ci sono capitati casi di monete antiche di 80 anni con un valore irrisorio e, per esempio, monete in euro che possono valere anche 1600 euro. Per capire come valutare lo stato di conservazione di una moneta potete leggere: Monete antiche e rare: quanto valgono e quale stato di conservazione

