Monete italiane e straniere: come sapere se sono di valore?

Continuano a scriverci molti lettori che vogliono sapere come valutare le proprie monete in lire (n alcuni casi anche straniere). Visto che al momento uscire di casa non è consigliato la cosa migliore è raccogliere informazioni sulle monete che si possiedono online, almeno per farsi un’idea del valore che potrebbero avere. Questo, ovviamente, in attesa che l’emergenza coronavirus rientri e sia possibile recarsi presso un esperto che possa valutarle con la dovuta perizia.

Monete di valore e come valutarle

Alcuni nostri lettori ci scrivono:

Buon sera io ho tante monete in lira e straniere. Come posso falli valutare tutti questi miei monete. Aiutatemi. dammi dei consigli .grazie mille

Sono in possesso di diverse monete da 10, 50 e 100 lire di diverse annate. Come posso sapere se sono quelli che hanno un valore economico?

Dove devo portare le monete in lire per sapere se valgono e dove posso venderle?

Ovviamente il modo migliore di far valutare le proprie monete antiche o rare presso un negozio di numismatica (ce ne sono nelle maggiori città italiane, a titolo esemplificativi potete consultare i seguenti articoli per quelli di MIlano e Roma: Vendere le monete rare e antiche: i negozi di numismatica a Milano e Monete rare a antiche, dove venderle a Roma).

In un negozio di numismatica, infatti, molto spesso sono presenti esperti numismatici che potranno dirvi il valore delle monete in vostro possesso anche valutando lo stato di conservazione, che influisce moltissimo sul valore di una moneta. Per approfondire è possibile leggere: Monete antiche e rare: quanto valgono e quale stato di conservazione.

Visto il periodo di quarantena forzata che stiamo vivendo, però, recarsi in un negozio di numismatica non è possibile (visto anche che gli stessi sono chiusi non essendo di generi alimentari), la cosa migliore da fare in questo momento è consultare i vari cataloghi di monete online per capire se le monete in vostro possesso possono o no avere un qualche valore a livello economico. Il mio consiglio è quello di scrivere il valore della monete e l’anno nel motore di ricerca (ad esempio “100 lire del 1967”) e vedere quali informazioni ne ricavate: molto spesso è possibile vedere anche il valore indicativo della moneta (che non sarà quello certo di quella che possedete poichè, come detto in precedenza ad influire sul prezzo è anche lo stato di conservazione).

Se siete in possesso di monete da 2 euro, potete consultare il nostro video per vedere se rientrano in quelle più rare:

